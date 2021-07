L’Ajuntament d’Alboraia proposa utilitzar part del romanent positiu de tresoreria per a inversions que van quedar pendents per la COVID-19

Connect on Linked in

L’Equip de Govern portarà la proposta al pròxim Ple Municipal, la qual destina també part de la quantitat a continuar saldant factures antigues

L’Ajuntament d’Alboraia busca utilitzar el romanent positiu de tresoreria en algunes actuacions per a millorar i adequar diverses instal·lacions i dotacions al poble i les platges. Per aquest motiu, l’Equip de Govern portarà la proposta a la sessió ordinària del Ple Municipal que se celebrarà dijous que ve, 29 de juliol.

En els nuclis de platja, les inversions que s’afegirien a les previstes pel pressupost del 2021, contemplen en Port Saplaya una nova pista de tennis en la zona esportiva i el clos de la pista esportiva existent i, tant en Port Saplaya com en La Patacona, la rehabilitació de diversos fanals d’enllumenat públic en els seus passejos marítims, entre altres.

En el nucli tradicional es proposen obres d’accessibilitat en el Teatre l’Agrícola, obres de condicionament necessari per als despatxos dels grups polítics de l’oposició, o l’adequació d’un local per a l’Espai Jove, així com fons per a prolongar el lloguer de la carpa del centre de vacunació massiva, entre altres propostes.

Part del romanent, a més, anirà destinat a saldar factures antigues encara pendents d’estudis previs del Pla General.

Part dels fons previstos per a la majoria d’aquests treballs i projectes estaven previstos per als exercicis 20 i 21 i en molts casos es van ajornar per a cobrir les necessitats originades per l’emergència sanitària, com les ajudes al comerç local, el reforç de Serveis Socials i de la Sanitat, material de protecció i extres de neteja i desinfecció, entre altres.