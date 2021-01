L’Ajuntament d’Alboraia reconeix la labor de cinc agents de la Policia Local

Print This Post

Des que es va declarar l’estat d’alarma els agents de la Policia Local d’Alboraia han seguit amb la vigilància, no sols de les mesures imposades per les autoritats sanitàries per a protegir el municipi, sinó a més, han continuat prestant els serveis habituals.

Per aquest motiu, l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastián Torres i acompanyats per l’intendent de la Policia, Francisco Martín, han volgut reconèixer l’especial labor de cinc agents.

El primer policia ha rebut el reconeixement per la labor pedagògica que va realitzar durant la pandèmia. Un dels veïns de la localitat va fer extensible el seu agraïment al Consistori perquè aquest agent li va facilitar una màscara en un moment complicat.

D’altra banda, el mes d’agost passat, la ràpida intervenció i la professionalitat d’altres quatre agents de la Policia Local d’Alboraia va evitar que una barraca, situada en el camí de Roca, fos ocupada per diversos intrusos sense l’autorització dels seus propietaris.