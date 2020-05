Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alboraia va celebrar ahir un Ple Extraordinari en el qual es va fer balanç de les mesures preses per la crisi sanitària, a més d’aprovar temes inajornables com el pagament del deute a FGV



El ple va començar amb un minut de silenci per les víctimes del coronavirus, i en suport a les famílies i personal sanitari

Ahir Alboraia va celebrar un Ple Extraordinari, que va iniciar amb un minut de silenci per les víctimes del COVID-19, i en suport a les seues famílies i als sanitaris.

El Ple es va realitzar a causa de la urgència dels temes l’aprovació dels quals no es pot continuar ajornant. Entre ells, el més important va ser el Pla de pagaments a FGV pel soterrament del metro. Després d’esgotar tots els recursos possibles, a l’inici de l’any, la justícia va dictaminar en sentència ferma que Alboraia ha de pagar.

Com ja s’havia debatut amb els diversos grups polítics, si Alboraia no aconseguia la condonació del deute, plantejaria un pla de pagaments a molts anys per a poder fer front a eixos 30 milions i els seus interessos legals.

Després de la sentència ferma, a març es tenia previst portar al Ple Municipal un acord, que en principi acceptava FGV, per a proposar saldar el deute amb pagaments creixents durant 39 anys.

Passats tres mesos d’estat d’alarma, FGV sol·licita ja l’acord plenari per a poder portar-lo a aprovar a la seua Junta General, amb el vistiplau de la Generalitat, i poder presentar-lo al jutge per a la seua ratificació com a acord de pagament i compliment de la sentència.

Aquest principi d’acord es va aprovar anit amb els vots a favor del PSOE, les abstencions de Ciutadans, PP i VOX i el vot en contra de Compromís i EU.

L’acceptació de l’acord per FGV i el jutge, donarà per resolt el contenciós i la reclamació de pagament. Es començaria a pagar en 2021.

Aquest acord i pla de pagaments no contempla pujades d’impostos ni ingressos extraordinaris. Calcula pagaments menors els primers anys, fins que se salde el deute anterior del “pagament a proveïdors”(altres 30 milions amb els seus interessos que es preveu acabar de pagar en 8 anys aprox.), i després destina a pagar a FGV eixos més de dos milions d’euros anuals amb els quals estem pagant actualment aquest deute estatal.

També compta amb les cancel·lacions successives d’altres deutes menors, que ja s’estan acabant de pagar.

Tot això suposa que Alboraia no haurà necessàriament de pujar impostos, ni dependrà de futurs desenvolupaments urbanístics, ni d’altres ingressos excepcionals, per a complir aquest acord. Encara que l’alcalde va aclarir que el Consistori no renúncia a sol·licitar les ajudes legals a la Generalitat que aquesta establisca per a fer front a aquesta mena de sentències i per tant, poder saldar abans el deute o rebaixar substancialment els seus interessos.

El Ple va aprovar per unanimitat acceptar la subvenció de la EPA (Escola de Persones Adultes) i va ratificar l’adhesió del conveni de la Policia Local al programa de protecció de dones víctimes de violència de gènere VIOGEN, amb l’única abstenció de VOX.

També es va acceptar, amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de Compromís, la constatació que sol·licita la Piscina Coberta d’Alboraia que està tancada, i per tant no pot prestar els serveis als quals l’obliga el contracte. Això li permet presentar posteriorment els seus comptes i pèrdues per a sol·licitar el reequilibri financer de la concessió.