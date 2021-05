L’ajuntament d’Alfara del Patriarca llança un qüestionari participatiu per elaborar el II Pla Municipal d’Igualtat

Connect on Linked in

Alfara del Patriarca contínua amb el disseny i elaboració del II Pla Municipal d’Igualtat, mitjançant el qüestionari de participació ciutadana.

El qüestionari participatiu podrà ser contestat per tot el veïnat d’Alfara del Patriarca entre el 7 de maig de 2021 al 23 de maig de 2021.

La regidoria d’Igualtat de l’ajuntament d’Alfara del Patriarca, juntament amb EQUÀLITAT participació i igualtat, continuen amb l’elaboració i disseny del II Pla Municipal d’Igualtat. Després de les fases de recopilació d’informació, mitjançant les dinàmiques participatives de focus group i entrevistes amb persones notables i rellevants del municipi, es difondrà el qüestionari participatiu obert per a la totalitat de la ciutadania d’Alfara del Patriarca.

Mitjançant la difusió d’aquest qüestionari participatiu, s’aferma el caràcter col·laboratiu que posseeix la metodologia per a l’elaboració i disseny del II Pla, i s’assegura un futur pla d’acció realista, pràctic i positiu a fi d’aconseguir i avançar cap a la igualtat entre totes les persones d’Alfara del Patriarca.

Aquest qüestionari per a l’elaboració del diagnòstic del II Pla Municipal d’Igualtat, analitza, a través de totes les seues preguntes, l’estat actual del poble entorn de la igualtat de dones i homes des de diferents perspectives, com són: la mobilitat i urbanisme; polítiques municipals; cultura, esport i educació; o la vida laboral i familiar, etc. El qüestionari estarà obert per a tota la ciutadania entre el divendres, 7 de maig de 2021 al diumenge, 23 de maig de 2021.

A continuació, s’enllaça el qüestionari participatiu per al diagnòstic del futur II Pla Municipal d’Igualtat d’Alfara del Patriarca. No existeixen respostes incorrectes en cada una de les preguntes, s’ha de contestar tal qual cada persona estime, segons el seu coneixement i/o experiència.

Cada opinió compta per a construir un futur igualitari entre totes i tots.