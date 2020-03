L’Ajuntament d’Algemesí ajorna totes les activitats públiques fins al 25 de març com a mesura de prevenció

Connect on Linked in

A més de l’ajornament de les activitats falleres com ha acordat la Generalitat per a tota la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament d’Algemesí ha decidit ajornar tots els actes previstos a la ciutat inicialment fins al 25 de març. Això inclou activitats institucionals previstes com la gala de l’esport, activitats al voltant del Dia Internacional de la Dona o inauguracions d’exposicions entre altres actes. Es tracta d’una mesura de prevenció després de l’ajornament de les falles per a controlar el Coronavirus encara que no s’ha detectat cap cas a la ciutat.



L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha emés un ban en el qual estableix la retirada dels permisos de talls de carrers relacionats amb les falles, al mateix temps que es demana als centres escolars que eviten la cremà dels seus monuments fallers per a evitar concentracions de gent. També es demana a les comissions falleres evitar concentracions en espais tancats i que, de forma ordenada, es retiren les carpes dels carrers.



Des de l’ajuntament s’aposta per celebrar les falles quan es prenga la decisió en les noves dates acordades per Generalitat i Junta Central Fallera, encara que qualsevol decisió serà consensuada amb la Junta Local Fallera i les comissions. També es posa el consistori a la disposició de les comissions falleres per a col·laborar en l’ajuda logística que necessiten per a resguardar monuments o ninots que estaven a punt d’eixir al carrer en la plantà.



L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha destacat que “és una causa de força major on preval la salut pública i la seguretat de la ciutadania, però és necessari donar tot l’ànim als fallers i falleres d’Algemesí i traslladar-los tot el nostre suport, que tinguen paciència i comprensió per a treballar tots junts perquè la festa puga celebrar-se”.



“També hem decidit, per prevenció, ajornar tots els actes públics organitzats fins al 25 de març i a partir d’aquesta data veure si hi ha una tornada a la normalitat, però sempre en contacte amb la Departament de Salut de la Ribera de la Conselleria de Sanitat”, assegura l’alcaldessa.