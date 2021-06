L’Ajuntament d’Algemesi ofereix 10 beques d’estiu per a estudiants universitaris algemesinencs

Print This Post

Es tracta de “L’Ajuntament et beca”, un programa de pràctiques per a joves majors de 18 anys d’Algemesí que té com a finalitat la formació dels estudiants en l’àmbit local.

El treball es desenvoluparà de l’1 de juliol al 31 d’agost, la duració inicial serà d’1 mes i es podrà prorrogar, si és el cas, fins al màxim de dos mesos. La beca estipulada és de 500€ al mes amb un horari que no superarà les 25 hores setmanals.

Les beques estan adaptades sobretot als estudiants de Ciències Socials i Jurídiques i es desenvoluparan en diferents dependències municipals: l’Agència de Desenvolupament d’Algemesí, el Museu de la Festa, el departament de Cultura, el d’Urbanisme, el d’Educació i Serveis socials i, per últim el DIAL (Departament d’Informació i Atenció Local).

El termini de presentació de sol·licituds és el 21 de juny a les 14 hores per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Algemesí https://sede.algemesi.es/sede/.

Consulta la documentació a aportar, els mèrits i les places detallades a les bases completes en www.algemesi.es