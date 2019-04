L’Ajuntament d’Algemesí posa autobusos per assistir a la manifestació d’agricultors de València

Print This Post

La regidoria d’Agricultura ha posat autobusos gratuïts per a tots els agricultors que vulguen assistir a la manifestació del sector citrícola valencià, convocada per la Plataforma per la Dignitat de l’Agricultor en defensa de la citricultura valenciana. La manifestació tindrà lloc el diumenge 7 d’abril a les 11 hores, eixirà de l’Estació del Nord i arribarà fins a la delegació del govern.

D’aquesta forma, l’ajuntament de s’adhereix a les reivindicacions dels agricultors algemesinencs que clamen solucions per a eixir de les crisi citrícola. Per a reservar plaça els interessats han d’inscriure’s en el Consell Local Agrari (plaça de l’Argentina, 1) abans de les 13 hores del dijous 4 d’abril.

Des de la Cooperativa d’Algemesí, Copal, també s’han adherit a aquesta manifestació que té com a objectiu defensar el sector citrícola valencià.