L’Ajuntament d’Algemesí promociona en Fitur el turisme cultural i els productes agrícoles locals

L’Institut de la Seda d’Espanya demana en la Fira Internacional de Turisme de Madrid establir un conveni de col·laboració amb la ciutat

Algemesí presenta en la Fira Internacional de Turisme de Madrid el turisme cultural lligat al Patrimoni de la Humanitat de les Festes de la Mare de Déu de la Salut, i les rutes modernista i monumental que enllaça amb la basílica de Sant Jaume i el Museu de la Festa.



Com a novetat, en l’apartat de demostracions gastronòmiques l’Ajuntament d’Algemesí ha apostat per una nova acció de suport al camp dins de la línia del compromís del pla de revitalització agrària. Per això, s’ha dut a terme una degustació de suc de taronja i d’aigua de València com el còctel més conegut elaborat amb taronja. El restaurador algemesinenc, Roberto Pellicer, ha elaborat un pastís amb ametla amb caqui. Tot això amb productes de la cooperativa agrícola Copal.



Per part seua, directius de l’Institut de la Seda d’Espanya han contactat en Fitur amb l’estand de l’Ajuntament per a iniciar converses amb la finalitat d’establir un conveni de col·laboració. Les primeres accions passarien per cedir temporalment part de la col·lecció del Museu de la Festa perquè siga exposada en la Real Fàbrica de Tapissos. Des de la institució nacional de la seda s’han interessat per la indústria manufacturera d’artesania de manteletes i orfebreria. La intenció és proposar per a Algemesí el títol de municipi creatiu de la seda.