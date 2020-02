L’Ajuntament d’Alginet abandona l’Escoleta Municipal

Print This Post

Les mares i pares de l’alumnat recullen signatures per instar a l’Ajuntament a solventar la situació d’inacció amb el deteriorament de l’Escoleta i reclamar que amb l’educació dels seus fills i filles no es juga.



L’Escoleta Municipal Alcalde Salvador Bosch del nostre poble, un dels serveis municipals més importants que ofereix el nostre Ajuntament, es troba en un estat lamentable d’abandonament, tant pel que fa al manteniment de les instal·lacions com pel que fa a la situació laboral de les seues treballadores, que suporten una sobrecàrrega de treball en no cobrir-se les baixes que s’han donat en els darrers mesos.



Aquesta situació ha propiciat que un grup de mares i pares haja emprès una recollida de firmes per reclamar a l’Ajuntament que cobrisca les baixes de personal, mentre el descontent per la situació va calant entre treballadors i usuaris d’un servei FONAMENTAL que, a més de facilitar l’educació dels més menuts, és necessari per a permetre la conciliació familiar.



Per això, des del grup municipal de Compromís Alginet denunciem la situació de bloqueig que pateix l’Ajuntament des de la constitució de l’equip de govern de Sd’A + PP, i els demanem que comencen a fer política i gestionar, més en afers tan importants com l’educació dels més menuts i el respecte a les condicions laborals dels seus treballadors.