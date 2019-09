L’Ajuntament d’Almussafes amplia el programa ‘Espai Gran’

Aquesta temporada, que ha començat dues setmanes abans de l’habitual, suma un quart dia setmanal per a la realització de psicomotricitat adaptada



Ahir, dilluns 16 de setembre, s’inaugurà la temporada 2019-2020 del programa ‘Espai Gran’ de la Regidoria de Majors de l’Ajuntament d’Almussafes. Aquest curs, que ha començat abans de l’habitual, suma un quart dia d’activitats a la setmana, en el qual s’impartiran sessions de psicomotricitat adaptada. A més, a partir d’ara s’encarregarà d’impartir el servei Erica Vendrell. Les persones interessades a formar part de la iniciativa, de la qual actualment formen part 19 veïns i veïnes, poden realitzar les seues inscripcions de manera gratuïta en l’Oficina d’Atenció al Major i en el telèfon 96 178 39 91.



El programa ‘Espai Gran’ impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes al març de 2017 amb l’objectiu de potenciar les relacions socials i lluitar contra la soledat de les persones majors acaba d’estrenar la seua quarta temporada. Ahir, dilluns 16 de setembre, es donava el tret d’eixida a aquesta nova edició per part de la regidora de Majors, Paqui Oliver.



L’edil va anunciar durant la trobada les principals novetats incorporades a aquest projecte, amb el qual també es busca propiciar un envelliment actiu de la població mitjançant diferents activitats artístiques, culturals i d’oci. A partir d’ara, seran quatre els matins en les quals s’impartisca, per la qual cosa se suma una jornada a la setmana. D’aquesta manera, les persones usuàries acudiran a la Llar dels Jubilats els dilluns, dimecres, dijous i divendres d’11 a 13 hores per a participar en les propostes plantejades.



Els dijous està previst que es desenvolupen sessions de psicomotricitat adaptada a càrrec de Mª Carmen Castellanos, qui s’encarregarà també a partir d’ara del servei de transport per a facilitar l’assistència de les persones inscrites.



Una altra gran novetat és que aquest curs ha començat dues setmanes abans de l’habitual. “Les vacances d’estiu ja han acabat per a tots i la ciutadania ha tornat a la seua rutina diària. En aquest context, per què esperar a octubre per a posar en marxa el programa? Les persones usuàries tenien ganes de començar ja i ho hem arreglat per a poder atendre esta petició”, explica Oliver.



Finalment, s’ha produït un canvi en la persona que s’encarrega d’impartir l’agenda d’activitats d’aquest projecte. Erica Vendrell pren el relleu de Flor Vidal, qui aquesta temporada continuarà encarregant-se del servei de psicologia del Centre Integral de Majors.



Les inscripcions, que són gratuïtes, romanen obertes durant tota la temporada en l’Oficina d’Atenció al Major i en el telèfon 96 178 39 91. L’edil fa “una crida a totes les persones majors de 70 anys que desitgen passar bones estones en la millor companyia mentre recorden uns altres temps, descobreixen coses noves i, en definitiva, celebren la vida”.