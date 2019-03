L’Ajuntament d’Almussafes asfalta diversos carrers del nucli urbà

Print This Post

L’actuació, en la qual s’han invertit 46.537 euros, ha comptat amb una subvenció de 40.518 euros de la Diputació de València

Per la seua deterioració, s’ha intervingut als carrers Benifaió, Sagrari, Mestre Medina i Salvador Botella i en la ronda Historiador Lluís Duart Alabarta

La setmana passada es van asfaltar diversos trams de la ronda Historiador Lluís Duart Alabarta i dels carrers Benifaió, Sagrari, Mestre Medina i Salvador Botella d’Almussafes. La intervenció, que ha inclòs el repintat de les marques viàries, es va dur a terme per a millorar la seguretat i l’estètica d’aquestes vies de circulació i ha suposat una inversió total de 46.537,66 euros. La Diputació de València li ha concedit una subvenció de 40.518,79 euros a l’Ajuntament per a col·laborar amb les despeses.

La setmana passada, l’Ajuntament d’Almussafes va procedir al reasfaltat de diferents carrers del nucli urbà de la població. En aquesta intervenció urbanística, que es duu a terme de manera periòdica per a millorar la seguretat de les vies, s’ha actuat en diferents trams de la ronda Historiador Lluís Duart Alabarta i dels carrers Benifaió, Sagrari, Mestre Medina i Salvador Botella.

Tal com consta en l’informe redactat pel departament municipal d’Urbanisme, aquests punts havien acumulat un “considerable nombre de sots, desperfectes i clevills”, per la qual cosa es considerava “necessària la seua reparació mitjançant fresat i col·locació de nova capa de barreja bituminosa prèvia neteja i escombratge de la base”, una actuació desenvolupada per l’empresa Guerola Transfer, S.L.U. amb un pressupost total de 46.537,66 euros.

“És primordial garantir la seguretat de les persones que circulen pels carrers de la població i, al mateix temps, considerem molt important mantindre els espais públics en perfecte estat de conservació a nivell estètic. Per això, cada any assenyalem en el pla les zones amb més desperfectes per a actuar sobre elles”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

L’objectiu del projecte, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació Provincial de València de 40.518,79 euros, era millorar el ferm d’aquests trams “seguint la política de realitzar un bon manteniment de la infraestructura de trànsit rodat”. D’aquesta forma, la companyia adjudicatària ha dut a terme el procés amb l’escombratge i neteja de la superfície, el fresat del paviment asfàltic existent, el corresponent reg d’adherència i el pavimentat amb una grossària mínima de 5 centímetres, després del que s’han pintat les marques viàries.