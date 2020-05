L’Ajuntament d’Almussafes conclou el cinqué repartiment de mascaretes

Connect on Linked in

En la distribució, que s’ha portat a cap entre aquest dilluns 25 i hui dimecres 27 de maig, s’han entregat tres unitats per habitatge

Des que es va decretar l’estat d’alarma el consistori ha facilitat 39.800 unitats d’aquest producte de protecció i 11.500 parells de guants

Des de dilluns passat 25 de maig, i fins hui dimecres 27, un grup de funcionaris municipals de l’Ajuntament d’Almussafes ha completat el cinqué repartiment de mascaretes adquirides pel consistori per a la seua distribució entre la ciutadania. Tal com s’ha fet amb les tandes anteriors, el lliurament s’ha realitzat a través de les bústies dels domicilis situats en el nucli urbà, per la qual cosa aquelles persones que transcorreguts aquests dies no disposen del seu kit de protecció en el seu habitatge han de telefonar al 96 178 45 55 i comunicar la incidència.

En aquesta ocasió, a cada llar li correspon un pack amb tres mascaretes, “amb les quals facilitem a la ciutadania el seu ús però també llancem un recordatori que aquest element de protecció ha vingut per a quedar-se durant una llarga temporada i que, a més de necessari per a frenar l’avanç del coronavirus, ja és obligatori en espais públics i allí on no es puga complir amb la distància física que evita el contagi”, assenyala l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

Des que es va decretar l’estat d’alarma, i comptant aquest últim repartiment, que està compost per 11.700 unitats, el consistori almussafeny ha repartit un total de 39.800 mascaretes i 11.500 parells de guants. Del total de màscares, 1.300 eren reutilitzables fins a cinc ocasions i estaven destinades a xiquets i xiquetes.