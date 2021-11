L’Ajuntament d’Almussafes convoca ‘Ajudes al Lloguer’ sense límit d’edat

Les sol·licituds per a rebre aquesta subvenció poden presentar-se des de hui, dijous 11 de novembre, i fins al pròxim dimecres 1 de desembre



El Consistori, que destina aquest any 81.785 euros a aquest programa, ha establit quanties màximes de fins a 1.200 euros

Hui, dijous 11 de novembre, s’ha obert el termini per a presentar la documentació per a acollir-se a les ‘Ajudes al Lloguer’ de l’Ajuntament d’Almussafes. La convocatòria, en la qual per segona vegada s’elimina el límit d’edat, estarà oberta fins al pròxim dimecres 1 de desembre. El pressupost disponible ascendeix a 81.785 euros, tots ells amb càrrec a fons municipals, i la quantia màxima per persona sol·licitant serà de 1.200 euros. “Tradicionalment ha sigut la joventut la que pitjor ho ha tingut per a accedir a un habitatge en lloguer, però la situació ha canviat molt i ara les dificultats estan presents per a totes les persones”, assenyala la primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud.



Per segon any consecutiu des de la seua creació, les ‘Ajudes al Lloguer’ impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes estan dirigides al conjunt de la població. L’Ajuntament de la localitat manté l’eliminació del límit d’edat existent fins a la convocatòria de 2019 per a fer extensiva la subvenció a tota la ciutadania. “Tradicionalment ha sigut la joventut la que pitjor ho ha tingut per a accedir a un habitatge en lloguer, però la situació ha canviat molt i ara les dificultats estan presents per a totes les persones. Per això considerem que cal fer costat a tota la gent, independentment de la seua edat”, destaca la primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud.



Aquesta és la principal característica de la nova edició del programa, que hui, dijous 11 de novembre, ha obert el període per a presentar sol·licituds. Les peticions podran entregar-se fins al pròxim dimecres 1 de desembre, principalment per via telemàtica a través de la Seu Electrònica, o presencialment en el Pavelló Municipal, el Museu Casa Ayora o el Registre General. Les bases poden consultar-se en el portal web municipal, www.almussafes.net.



Amb les ‘Ajudes al Lloguer’, a les quals es destinen 81.785 euros de fons propis, l’Ajuntament busca facilitar l’accés a l’habitatge habitual i permanent en la zona urbana del terme municipal i concedirà fins a 1.200 euros per a col·laborar en la despesa dels habitatges arrendats entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021. És necessari que els veïns o veïnes sol·licitants siguen majors d’edat o menors emancipats empadronats en el municipi amb una antiguitat mínima d’un any.



“Estalviant-se els diners que els proporciona la subvenció, els almussafenys i les almussafenyes poden fer front a despeses tan indispensables com la llum, l’aigua o el gas, per posar alguns exemples, així que considere que es tracta d’una iniciativa molt necessària. El nostre compromís sempre ha estat i estarà amb el suport a la ciutadania en tots els àmbits: el social, l’empresarial i el cultural. No hi ha millor inversió que la que es realitza perquè els nostres veïns i les nostres veïnes puguen viure millor. En eixa línia seguirem”, afig Calatayud.



Documentació

Les persones interessades hauran d’entregar, juntament amb el formulari de sol·licitud, un per titular del contracte de lloguer, fotocòpia del DNI i del contracte de lloguer i els justificants d’haver abonat a la persona propietària totes les mensualitats des d’octubre de 2020 fins a setembre de 2021. En els casos en els quals no es puga justificar el pagament del lloguer mitjançant rebuts de transferències bancàries, serà imprescindible presentar una declaració responsable del propietari de l’habitatge.