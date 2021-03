L’Ajuntament d’Almussafes convoca una nova selecció per a constituir les bosses de futurs Plans d’Ocupació Local

El consistori incorpora les categories professionals d’operari de pintura per a senyalització viària, operador informàtic i acompanyant de persones majors i dependents



Les llistes existents des de 2019 amb aspirants pendents d’admissió continuen operatives i es continuaran utilitzant fins que s’esgoten o es faça una nova convocatòria

La Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament d’Almussafes acaba d’obrir una nova convocatòria de selecció per a la creació de les bosses que s’utilitzaran en la posada en marxa dels pròxims Plans d’Ocupació Local (POL). Algunes de les llistes de categories professionals ja existents, confeccionades en 2019, s’havien esgotat després de l’admissió en edicions anteriors del programa de la totalitat d’aspirants i a més s’acaben d’unir dues noves categories al catàleg de serveis prestats a través d’aquesta iniciativa. Per aquest motiu, l’ADL ha plantejat un nou període per a la presentació de candidatures que romandrà obert des de hui i fins al pròxim dijous 18 de març. Les peticions poden entregar-se de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment en el registre d’aquest departament. “Amb aquesta nova convocatòria reafirmem el nostre compromís amb els POL per als pròxims anys, un programa que ha donat ocupació des de la seua creació a centenars de almussafenys i almussafenyes”, destaca l’alcalde, Toni González.



La inserció laboral de les persones amb dificultats per a reincorporar-se al mercat de treball continua sent una de les principals motivacions del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2021-2025 impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes. En aquest sentit, el consistori acaba de convocar una nova selecció per a la creació de les bosses que s’utilitzaran en la posada en marxa dels pròxims Plans d’Ocupació Local (POL), amb els quals l’executiu municipal ofereix una oportunitat laboral a aquestes persones mitjançant la realització d’obres o serveis d’interés general per a la ciutadania.



A les categories professionals ja existents fins ara, se sumen les d’operari de pintura per a senyalització viària, operador informàtic i acompanyant de persones majors o dependents. D’aquesta manera, aquest programa de foment de l’ocupació podrà contractar persones formades per al desenvolupament d’aquestes labors i per als llocs ja inclosos prèviament en el llistat d’ocupacions necessàries per a l’accés a aquests plans (oficials de 1a i de 2a de la construcció, peons de la construcció, oficials de 1a de pintura i peons de pintura)



Des del consistori recorden que les llistes de categories professionals que encara no hagen esgotat la totalitat de les persones inscrites en 2019 continuen operatives i seran les que s’utilitzen quan es necessite incorporar professionals amb aquests perfils, mentre que aquelles llistes que s’hagen esgotat (obra i pintura) tornaran a confeccionar-se de zero a partir de les sol·licituds que es presenten en el període de presentació d’instàncies que ara comença. “Amb aquesta nova convocatòria reafirmem el nostre compromís amb els POL per als pròxims anys, un programa que ha donat ocupació des de la seua creació a centenars de almussafenys i almussafenyes i que ens ha permés, a més, reforçar el treball realitzat pels diferents departaments de l’administració local”, assegura l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.



Les persones interessades a convertir-se en candidates a un dels llocs que s’oferisquen en les següents edicions del programa poden presentar les seues sol·licituds des de hui i fins al pròxim dijous 18 de març, de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment en el registre de l’Agència de Desenvolupament Local, situada en la segona planta del Centre de Salut de la població. Els dubtes s’atendran contactant amb aquest departament municipal a través del 96 178 22 15.



Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació

Els Plans d’Ocupació Local (POL) d’Almussafes, promoguts i finançats íntegrament per l’Ajuntament de la població, es desenvolupen en el marc del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació amb l’objectiu de facilitar que les persones amb dificultats d’inserció laboral es reincorporen al mercat de treball, especialment els col·lectius en risc d’exclusió social, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interés general per a la ciutadania.



Amb l’inici del nou any va entrar en vigor el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2021-2025, amb el qual se li dóna continuïtat al qual va entrar en funcionament fa quatre anys i va concloure amb el final de 2020. “Les dades que s’han aconseguit gràcies a aquest ambiciós pla avalen la seua renovació”, destaca González. Tal com explica el primer edil, a més de promoure l’ocupació pública, com és el cas dels POL, també es busca “implementar mesures que contribuïsquen a dinamitzar els llocs de treball ja existents en l’àmbit privat perquè es prolonguen en el temps i siguen de la millor qualitat possible”.