L’Ajuntament d’Almussafes distingeix el 9 d’Octubre als col·lectius implicats en la lluita contra la Covid-19

El consistori municipal celebrarà un acte d’homenatge obert a la ciutadania que es desenvoluparà a les 12 h en l’Àgora del parc Central



En la façana del Centre Cultural ja llueix una pancarta que mostra bona part de les accions realitzades en la població per a frenar el virus



L’agenda organitzada per a commemorar el Dia de la Comunitat Valenciana ha hagut d’adaptar-se a les circumstàncies sanitàries actuals

Els col·lectius implicats en la lluita contra la Covid-19 seran homenatjats per l’Ajuntament d’Almussafes el pròxim 9 d’Octubre en una cerimònia pública que se celebrarà a les 12 hores en l’Àgora del parc Central. Aquest serà l’acte principal de la commemoració del Dia de la Comunitat Valenciana en la localitat, la programació de la qual s’ha hagut d’adaptar respecte a la d’altres anys a causa de la pandèmia. Segons l’alcalde, Toni González, “serà un acte molt emotiu perquè hem viscut uns mesos molt durs i amb molta incertesa en els quals moltes persones han treballat sense descans pel benestar de la ciutadania”. Durant aquests dies es desenvoluparan altres actes culturals, entre els quals destaquen una mascletà, la Festa Estellés i les visites guiades al Museu Casa Ayora.



La celebració del 9 d’Octubre d’aquest 2020 tindrà una estructura molt diferent a l’habitual a Almussafes. La pandèmia de coronavirus en la qual estem immersos ha provocat la reorganització dels actes inclosos en l’agenda commemorativa d’aquesta festa amb l’objectiu d’evitar aglomeracions que suposen un risc per a la propagació de la malaltia. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la localitat ha optat per la incorporació d’iniciatives en les quals les mesures de prevenció garanteixen el seu desenvolupament en condicions de seguretat, totes elles amb un destacat accent cultural.



El principal acte de la programació tindrà lloc el mateix 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, a les 12 hores en l’àgora del parc Central, i serà un homenatge als col·lectius implicats en la lluita contra la Covid-19 en la localitat. Així, el poble almussafeny rebrà una distinció en reconeixement a la responsabilitat i solidaritat demostrada durant la crisi sanitària. En aquest agraïment institucional, la placa del qual que el materialitza es col·locarà a la sala de plenaris, estaran incloses, així mateix, totes les associacions que han aportat fons i productes per a afrontar la pandèmia. També serà reconeguda la labor del personal sanitari, pel seu esforç en el centre de salut, el col·lectiu de comerciants, que estarà representat per membres de AECAL, i el col·lectiu de xiquets i xiquetes. En aquest cas seran els i les integrants del Consell de la Infància i l’Adolescència els qui rebran l’agraïment públic per la “responsabilitat i exemplar comportament demostrat durant el confinament”.



Així mateix, entre les condecoracions destaca la que se li concedirà al doctor Juan Matamoros Hernández, qui, després de 7 anys de servei a Almussafes, ha sigut destinat recentment a un altre centre de salut. L’executiu municipal vol aprofitar l’ocasió per a “acomiadar-se d’ell i agrair-li el seu treball i implicació durant aquests anys i, especialment, durant aquests mesos tan durs per a tots i totes”.



A més, rebran la seua corresponent distinció les forces i cossos de seguretat (Guàrdia Civil, Policia Local, Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil), les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària, que s’encarreguen de la cura de les persones majors, i l’equip de conserges, la brigada municipal i la plantilla de l’empresa municipal de serveis (EMPSA), al front del repartiment de material de protecció contra el virus, així com de les tasques de desinfecció i neteja. Finalment, estaran presents per a rebre el seu reconeixement els representants de la Comunitat ‘Maker’ d’Almussafes, els membres de la qual es van oferir per a l’elaboració de pantalles protectores amb les seues impressores 3D, i de la cooperativa Agrícola i Ramadera (COAGAL), que durant setmanes van col·laborar en la desinfecció nocturna de les vies públiques.



“Serà un acte molt emotiu perquè hem viscut uns mesos molt durs i amb molta incertesa en els quals moltes persones han treballat sense descans pel benestar de la ciutadania. Com a poble hem de posar en valor tot aquest lliurament perquè és el que ha fet que seguim avant malgrat l’adversitat. Amb el seu esforç ens han demostrat que cal mantindre’s units i unides per a derrotar la malaltia i volem que senten el nostre més sincer afecte”, destaca l’alcalde, Toni González.



Pancarta d’agraïment

Per a visualitzar aquest agraïment públic a la societat almussafenya, l’Ajuntament ha instal·lat una gran pancarta en la façana del centre cultural en la qual poden veure’s algunes imatges relacionades amb la lluita contra el coronavirus al costat del text ‘Gràcies. #AlmusafesÉsSolidaritat’. “Hem volgut deixar bé palés amb aquesta enorme lona que aquesta lluita que estem lliurant contra el virus és de tots i totes, per això hem inclòs imatges d’algunes de les accions que s’han dut a terme des del mes de març, en les quals apareixen nombroses persones”, explica el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



Commemoració del 9 d’Octubre

Però l’homenatge als col·lectius implicats en la lluita contra la Covid-19 no serà l’únic acte que se celebrarà a Almussafes amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. Eixa mateixa jornada, després de la citada cerimònia, es dispararà una mascletà a l’esplanada del centre cultural (14 h) i a la vesprada estan previstos el Festival de Dansaires del Tramusser, a les 19 h en l’àgora, i un concert de la banda de la Societat Musical Lira Almussafense, a les 20 h al pati del CEIP Almassaf.



En els dies previs ja s’han dut a terme la inauguració de l’exposició del Concurs de Cartells, el Festival de la Colla d’Al-mansáf i l’espectacle infantil Ahá! Circ. I el dijous 8, a les 19.30 hores, està prevista la celebració de la Festa Estellés i el lliurament de premis del XXVI Certamen de Poesia Marc Granell, una iniciativa per a la qual és necessari recollir les entrades en el Museu Casa Ayora.



L’agenda es completa amb les jornades especials de portes obertes al Museu Casa Ayora, que es van iniciar el passat dia 5 i continuaran fins al pròxim 12 d’octubre. Les persones interessades a participar en aquestes visites guiades han de recollir els tiquets en la mateixa infraestructura.