L’Ajuntament d’Almussafes entrega els premis del concurs del Calendari Municipal de 2021

A causa de la pandèmia no s’ha pogut celebrar el tradicional acte públic, per la qual cosa serà el professorat el que distribuïsca els guardons entre l’alumnat guanyador



Enguany el consistori dedica el seu almanac, que es reparteix gratuïtament entre la ciutadania, a la commemoració de l’Any Internacional de les Fruites i Hortalisses

El passat divendres 12 de febrer, el regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, es va traslladar fins als tres centres educatius de la població per a fer lliurament als seus responsables dels premis del concurs de dibuix del Calendari Municipal. L’acte que habitualment se celebra amb l’alumnat ha hagut de suspendre’s a causa de la pandèmia, per la qual cosa serà el professorat el que distribuïsca els lots de llibres entre les 48 persones guanyadores. L’almanac s’ha dedicat en aquesta ocasió a la commemoració de l’Any Internacional de les Fruites i Hortalisses.



La pandèmia continua condicionant l’activitat municipal. Les restriccions establides per les autoritats sanitàries per a frenar l’avanç de la Covid-19 van portar a l’Ajuntament d’Almussafes a suspendre tota la seua agenda cultural a la fi de l’any passat, setmanes en les quals estava prevista la celebració de l’acte de lliurament de premis a l’alumnat guanyador del concurs promogut per la Regidoria d’Educació per a trobar els dibuixos que cada any il·lustren el calendari municipal.



Després d’un primer ajornament i confirmada la vigència de les restriccions almenys fins al mes de març, el consistori ha optat finalment per suspendre la convocatòria i fer lliurament dels lots de llibres a les directores dels CEIP Almassaf i Pontet, Amparo Medina i Carmen Fernández, i al director de l’IES Almussafes, Francesc Bastidas. El regidor d’Educació, Pau Bosch, va ser l’encarregat de traslladar-se el passat divendres 12 de febrer als tres centres educatius per a portar les recompenses destinades a les 48 persones les creacions de les quals han sigut seleccionades per a formar part de l’almanac municipal de 2021, dedicat a l’Any Internacional de les Fruites i Hortalisses impulsat per l’Organització de Nacions Unides (ONU).





“La intenció de l’executiu municipal era celebrar un acte similar al d’anys anteriors per a fer lliurament dels detalls a l’alumnat guanyador. Però el mes de desembre la situació epidemiològica ja era molt complicada en la població, per la qual cosa vam decidir ajornar la convocatòria, que sol fixar-se per al mes de desembre. Finalment, sabent que la situació haurà d’allargar-se algunes setmanes més, hem optat per portar aquests premis perquè siga el professorat el que els distribuïsca i que així els i les joves puguen començar a gaudir-los”, explica l’edil.



Aquesta setmana, el professorat distribuirà aquests volums entre les 48 persones guanyadores, 16 per cadascun dels tres centres educatius dedicats a la infància i l’adolescència situats en la localitat.



Les fruites i les hortalisses, protagonistes del calendari de 2021

El Calendari Municipal d’Almussafes per a aquest 2021 està dedicat a l’Any Internacional de les Fruites i Hortalisses, una commemoració amb la qual l’Organització de Nacions Unides (ONU) busca conscienciar sobre la importància de consumir aquest tipus d’aliments. En les seues pàgines es promocionen els productes de l’horta com les carxofes, els melons d’Alger, les taronges, els bolets o el raïm i es recorden els seus múltiples beneficis per a la salut. Com en cada edició, les il·lustracions estan creades per l’alumnat d’entre els 2 i els 16 anys, “una forma original d’involucrar a la joventut en un projecte que a més de donar a conéixer i conscienciar sobre qüestiones molt rellevants ens serveix per a potenciar la creativitat artística”, afig Bosch.