L’Ajuntament d’Almussafes facilita el pagament de tributs i elimina la taxa per l’ocupació de domini públic local per a bars i restaurants

Les segones mesures fiscals adoptades per l’Ajuntament d’Almussafes per a facilitar a la ciutadania el pagament de tributs durant la crisi del coronavirus ja han sigut aprovades per la Comissió Municipal de Comptes, Hisenda, Patrimoni i Ocupació. Encara que la majoria estan relacionades amb l’ampliació dels casos en els quals és possible acollir-se als fraccionaments, també s’ha decidit derogar durant el 2020 la taxa per l’ocupació del domini públic local pel que fa a taules, cadires, tendals i marquesines, amb el que es pretén ajudar a reactivar el negoci de bars i restaurants. Aquest acord haurà de passar ara pel ple de la corporació municipal per a la seua ratificació. Per a la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech, l’executiu municipal és conscient “de les dificultats econòmiques a les quals hauran d’enfrontar-se la ciutadania i el teixit empresarial i per això volem alleugerir eixa càrrega”.

La Comissió Municipal de Comptes, Hisenda, Patrimoni i Ocupació de l’Ajuntament d’Almussafes ha aprovat hui, dimecres 8 d’abril, una sèrie de mesures tributàries amb l’objectiu de facilitar el pagament d’impostos a la ciutadania i a les empreses situades en la població amb motiu de la crisi generada per la pandèmia de coronavirus. La major part d’elles estan relacionades amb l’ampliació de les circumstàncies en les quals és possible acollir-se al fraccionament per a la liquidació dels corresponents rebuts. La seua aplicació està subjecta a la seua aprovació definitiva per part del ple de la corporació municipal en una sessió que se celebrarà pròximament.

“El nostre objectiu és facilitar al màxim el pagament d’impostos en un moment en el qual hi ha molts tancaments forçosos de negocis i ERTO aprovats a conseqüència de la pandèmia de coronavirus que estem patint. Som conscients de les dificultats econòmiques a les quals hauran d’enfrontar-se la ciutadania i el teixit empresarial i per això volem alleugerir eixa càrrega”, ressalta la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech.

Així, s’elimina el límit de diners pel qual poden aplicar-se les tramitacions d’expedients de fraccionament, que fins ara era de 600 euros. Així mateix, s’amplia de 10.000 a 30.000 euros l’import del deute a partir del qual s’exigirà l’aportació d’aval, amb el que s’equipara a l’import que estableix l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). D’aquesta forma, s’agilitarà la tramitació i la possibilitat de concedir aquests fraccionaments.

Una altra de les mesures adoptades per la corporació municipal en relació amb el pagament de tributs és l’eliminació del límit de 3.000 euros en el cas dels fraccionaments de rebuts de cobrament periòdic de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). En aquest últim cas, l’ajornament tan sols cap fins al 20 de desembre, atés que el període de cobrament està fixat a la fi de l’exercici. Aquesta decisió s’ha pres, com indiquen des de l’Ajuntament, per a facilitar el pagament d’impostos a les empreses dels dos polígons industrials situats en el terme municipal.

Terrasses i marquesines

La Comissió d’Hisenda també ha aprovat la derogació de la taxa per l’ocupació del domini local durant tot el 2020 pel que fa a la col·locació de taules, cadires, tendals i marquesines, “una manera d’ajudar a reactivar el negoci de bars i restaurants, un dels sectors que més poden patir les conseqüències econòmiques del Covid-19”, ressalta l’edil.

Finalment, s’ha afegit una disposició transitòria a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per la qual s’amplien els terminis per a complir amb les obligacions i deures tributaris derivats d’aquesta norma a conseqüència de la limitació de la llibertat de circulació de les persones establida en el Reial Decret del 14 de març.