L’Ajuntament d’Almussafes genera ocupació amb subvencions directes a les empreses per la contractació de veïns i veïnes

La inversió destinada a les ajudes municipals a la contractació i qualificació 2019/2020 ja resoltes ascendeix a 44.400 euros



Fins a la data, el consistori ha concedit 27 subvencions a 20 empreses per a fomentar l’estabilitat de l’ocupació i està pendent de resoldre algunes sol·licituds



Amb la convocatòria, integrada en el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016/2020, es promou la creació de treball i la formació de la ciutadania



Les Ajudes Municipals a la Contractació i Qualificació impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes per al període 2019/2020 han beneficiat ja a 20 empreses, permetent la contractació de 23 persones i facilitant l’accés a la formació a altres 4. De moment, el consistori porta invertits en la present convocatòria d’aquest programa un total de 44.447,14 euros, si bé encara queden per resoldre algunes de les peticions presentades, per la qual cosa es preveu que la xifra augmente. “És fonamental que les empreses i persones amb projectes de negoci senten que l’Ajuntament d’Almussafes està al seu costat, donant-los suport quan es tracta d’oferir una oportunitat laboral a veïns i veïnes de la localitat”, assenyala Toni González, alcalde i regidor d’Ocupació.



El Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016/2020 de l’Ajuntament d’Almussafes continua desplegant-se a través de diferents programes dirigits a incentivar la creació i manteniment de llocs de treball de residents en la localitat. En aquest sentit, el consistori de la població acaba d’anunciar la concessió de 27 subvencions a 20 empreses dins de la línia denominada ‘Ajudes Municipals a la Contractació i Qualificació 2019/2020’, apartat en el qual es recompensa a aquells negocis que decideixen optar tant per la contractació indefinida o temporal com per la formació de les persones ocupades. De moment, l’Agència de Desenvolupament Local ha comptabilitzat en la citada convocatòria una inversió de 44.447,14 euros, quantitat que podria augmentar després de la valoració de les 18 peticions que estan ara en procés de valoració, 17 relatives a contractacions i 1 a formació. Catorze de les contractacions s’han denegat per incompliment d’algun dels punts recollits en les bases.



Les ajudes, dirigides a les contractacions realitzades entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 de gener de 2020, i l’import de les quals varia en funció de la mena i la duració d’aquestes, s’han situat en aquesta ocasió entre els 250 i els 3.000 euros. En el llistat d’empreses i professionals amb el vistiplau de la comissió avaluadora es troben companyies tant del nucli urbà com dels dos parcs industrials situats en el terme municipal de la població. Pel que respecta al tipus de criteri subvencionat, 17 peticions han accedit a les ajudes per haver realitzat contractacions temporals, 5 per convertir contractes temporals en indefinits, 1 per contractació indefinida inicial i 4 per posar en marxa iniciatives relacionades amb la formació.



“És fonamental que les empreses i persones amb projectes de negoci senten que l’Ajuntament d’Almussafes està al seu costat, donant-los suport quan es tracta d’oferir una oportunitat laboral a veïns i veïnes de la localitat. Moltes vegades aquestes ajudes són decisives per a llançar-se al repte de posar en marxa o consolidar una activitat econòmica, perquè les circumstàncies externes no sempre són favorables. Per això plantegem aquestes subvencions, concebudes per a donar un xicotet però, no obstant això, important espenta a eixe col·lectiu que s’arrisca i s’esforça cada dia per generar riquesa en el seu entorn”, destaca l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González, qui ressalta que “la convocatòria, mancant conéixer les dades definitives, ha permés ja l’accés o manteniment en el mercat laboral a 23 almussafenys i almussafenyes, una xifra gens menyspreable”.



Bases

Tal com es recull en les bases, amb la convocatòria es busca fomentar la contractació i l’ocupació, així com afavorir la inserció del col·lectiu de persones desocupades residents en el municipi amb contractes temporals o indefinits, tant a jornada completa com a temps parcial. Així mateix, es plantegen per a incentivar l’estabilitat laboral donant suport a la formació i el reciclatge professional en les empreses.



Les quantitats per la contractació temporal van dels 2.000 als 2.500 euros, segons els casos, “per un període ininterromput mínim de 3 mesos a temps complet”, encara que en el cas de contractació a temps parcial la quantia de l’ajuda es prorrateja proporcionalment amb una duració mínima de 20 hores setmanals. Pel que respecta a les contractacions indefinides, que poden tractar-se de contractacions indefinides inicials o de conversions de contractes temporals en indefinits, les ajudes oscil·len entre els 2.500 i els 3.000 euros, segons els casos, sent imprescindible que es mantinguen durant un mínim de 2 anys. Per a l’establiment de les quanties, es tenen en compte qüestions com que les persones beneficiaries siguen dones, víctimes de violència de gènere, majors de 45 anys, parats de llarga duració, discapacitat, primera ocupació o primera experiència en el sector.



Finalment, quant a les ajudes a la formació, se subvencionen els costos d’aprenentatge de persones treballadores a raó de 10 euros per persona/hora amb un màxim de 1.200 euros. Les accions han d’estar directament relacionades amb l’activitat de l’empresa, tindre una duració mínima de 4 hores i un màxim de 120 hores per persona i realitzar-se a través d’una companyia acreditada per a la impartició dels cursos.