L’Ajuntament d’Almussafes i la Generalitat Valenciana dissenyen un pla per a millorar la circulació en la ronda Síndic Antoni Albuixech

Les actuacions, que es duran a terme durant aquest 2019 i estaran cofinançades per totes dues institucions, es consensuaran amb la ciutadania

L’alcalde, Toni González, i els representants del veïnat es van reunir el 12 de març amb el subdirector general de Mobilitat per a conéixer l’avantprojecte

Està previst que l’administració autonòmica aporte 300.000 euros i el consistori municipal prop de 80.000 euros per a la primera fase de la iniciativa

La ronda Síndic Antoni Albuixech d’Almussafes començarà la seua transformació aquest 2019. L’Ajuntament i la Generalitat Valenciana ja han començat la redacció d’un projecte urbanístic que permetrà reduir la velocitat de circulació en aquesta via. En una primera fase d’aquesta intervenció, que comptarà amb el consens del veïnat, la idea és actuar en el tram situat a l’altura del parc de la Constitució, on s’estrenyeria la calçada amb la construcció d’una mitjana més ampla i l’ampliació de la vorera a banda i banda de la carretera. A més, en la part dels camps es crearia un carril bici. En funció del resultat, les actuacions s’estendrien al llarg de tota la ronda. “El projecte s’implementarà després del corresponent consens amb el veïnat”, informa l’alcalde, Toni González, qui el passat 12 de març es va reunir amb el subdirector general de Mobilitat al costat dels representants de la ciutadania per a començar a concretar els diferents aspectes d’aquest projecte, en el qual està previst que la Generalitat invertisca 300.000 euros i el consistori municipal al voltant de 80.000.

Els tràmits per a reduir la velocitat dels vehicles en la ronda Síndic Antoni Albuixech ja han començat. El passat dimarts 12 de març, l’alcalde, Toni González, i els dos portaveus veïnals d’aquesta zona es van reunir en la seu de la Conselleria d’Infraestructures amb el subdirector general de Mobilitat de la Generalitat Valenciana, Josep Llin, per a començar a planificar les actuacions que permetran millorar la circulació en aquesta zona del nucli urbà. Des de la Conselleria se’ls va presentar un avantprojecte amb el disseny del possible document definitiu, la primera fase del qual s’executaria enguany.

La intervenció plantejada per al tram de ronda situat a l’altura del parc de la Constitució consistiria en l’estrenyiment de la calçada, a través de l’aplicació de mesures com la construcció d’una mitjana més ampla i l’ampliació de la vorera en tots dos costats de la carretera. A més, en la part dels camps es crearia un carril bici per a garantir la seguretat de les persones que utilitzen aquest mitjà de transport en els seus desplaçaments o per a realitzar esport. Finalment, aquesta acció, per a la qual l’administració autonòmica aportaria 300.000 euros i l’Ajuntament prop de 80.000, inclouria també la plantació d’arbratge en tots dos costats de la calçada.

Amb totes aquestes mesures, el govern municipal pretén reduir la velocitat de circulació, atenent així les reivindicacions de les persones que viuen en els voltants. En aquest sentit, el president de l’executiu local destaca que “el nou aspecte de la via aportaria a les persones conductores la sensació d’estar transitant per una zona urbana”.

“El projecte s’implementarà després del corresponent consens amb el veïnat, per la qual cosa abans que el consistori done el vistiplau a la Conselleria i es redacte el projecte definitiu es duran a terme diferents reunions”, ressalta el primer edil, qui recorda que aquesta intervenció suposarà l’eliminació dels coneguts ‘renyons’ instal·lats fa uns anys i que “no han aconseguit el resultat esperat”.

Altres mesures

Paral·lelament a aquest projecte, se sol·licitarà permís a la Generalitat per a poder col·locar en diferents punts de la carretera senyals verticals informant de la velocitat màxima, que és 50 Km/h, i avisos lluminosos a l’altura dels passos de vianants, una altra acció amb la qual es busca disminuir la velocitat del trànsit.

En funció dels resultats, i ja de cara a 2020, s’estudiaria la possibilitat d’estendre aquestes actuacions a la resta de la ronda i la construcció de dues rotondes, una a l’altura del carrer Pinar i una altra en l’encreuament amb Sollana.