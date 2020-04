L’Ajuntament d’Almussafes inicia el primer repartiment de mascaretes infantils

La distribució ha començat hui, dimecres 29 d’abril, als domicilis en els quals estan empadronats i resideixen els xiquets i xiquetes d’entre 2 i 14 anys



Les 1.300 unitats que formen part d’aquesta remesa estan homologades i són reutilitzables, per la qual cosa aguanten almenys cinc cicles de rentada i assecat



Des de l’inici de la pandèmia el consistori de la localitat ha subministrat 28.100 màscares entre la ciutadania

Les primeres mascaretes adquirides per l’Ajuntament d’Almussafes per als joves d’entre 2 i 14 anys ja s’estan repartint en els domicilis en els quals estan empadronades i tenen la seua residència efectiva aquestes persones. En aquesta distribució, que estan realitzant des de hui, dimecres 29 d’abril, un grup de 6 conserges del consistori, s’entregaran 1.300 mascaretes. Sumant els quatre repartiments realitzats fins ara (tres per a adults i un per a xiquets i xiquetes) l’administració local ha subministrat 28.100 unitats. “En la mesura que siga possible continuarem facilitant l’accés a aquest material imprescindible a partir d’ara per a poder relacionar-nos en els espais públics”, declara l’alcalde, Toni González.



Un grup de 6 conserges de l’administració local almussafenya han començat hui, dimecres 29 d’abril, el primer repartiment de mascaretes per a la població d’entre 2 i 14 anys. El lliurament s’està realitzant en mà en els domicilis en els quals estan empadronades i resideixen les persones dins d’aquesta franja d’edat. En aquesta primera distribució, a cada xiquet o xiqueta li correspon una unitat, encara que l’Ajuntament ja està a l’espera de rebre un altre lot amb el qual continuar proveint a aquest col·lectiu del material necessari per a protegir-se quan isca de casa.



Tal com recorden des de l’executiu municipal, les 1.300 mascaretes que s’estan distribuint són homologades i reutilitzables, per la qual cosa poden aguantar almenys cinc cicles de rentada i assecat mantenint les seues prestacions. Perquè mantinguen la seua efectivitat, a més d’utilitzar-les correctament per a evitar un possible contagi, es recomana llavar-les després del seu ús amb detergent i aigua a una temperatura d’entre 60 i 90 graus.



“Aconseguir aquest tipus d’elements de protecció per a la població infantil està sent molt més complicat que adquirir-los per a les persones adultes, motiu pel qual ha tardat una mica més aquesta distribució, però ja avancem que en breu disposarem d’un altre lot per a continuar repartint més unitats”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.



Paral·lelament, aquests dies s’està duent a terme el tercer repartiment de màscares per a la ciutadania adulta (tres unitats per família), amb el que quan finalitzen els dos repartiments en marxa l’Ajuntament del municipi haurà entregat més de 28.100 mascaretes i 11.500 parells de guants en totes les llars d’Almussafes. “En la mesura que siga possible continuarem facilitant l’accés a aquest material imprescindible a partir d’ara per a poder relacionar-nos en els espais públics”, afirma el primer edil.