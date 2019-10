L’Ajuntament d’Almussafes lluita per la igualtat en l’esport amb una exposició

Connect on Linked in

Del 18 d’octubre al 8 de novembre, el hall del Centre Cultural d’Almussafes acull la mostra ‘Les dones sumen a l’esport’, en la qual l’Ajuntament de la població reuneix un total de 13 històries de dones de la localitat que han destacat en l’elit de diferents disciplines esportives amb l’objectiu de donar visibilitat el seu esforç i derrocar estereotips. En la inauguració, celebrada el passat divendres 18 d’octubre a les 19 hores, van participar la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, gran part de les dones protagonistes, les seues famílies, amistats i veïnat en general. En el pròxim Mes de l’Esport es posarà en marxa una mostra semblant però en la qual tindran cabuda un major nombre de testimonis de dones de la localitat.



L’Ajuntament d’Almussafes continua promocionant la igualtat entre homes i dones amb la inauguració d’una exposició titulada ’Les dones sumen a l’esport’, una mostra que estarà oberta a la ciutadania fins al pròxim 8 de novembre en el Centre Cultural, on el passat divendres 18 d’octubre es va celebrar l’acte d’inauguració amb la presència de la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, les protagonistes de la iniciativa, les seues famílies, i el públic en general. Amb aquesta iniciativa impulsada en el marc del I Pla d’Igualtat d’Almussafes, que estarà vigent fins a 2021, el consistori municipal busca donar visibilitat a aquelles dones de la localitat que destaquen o han destacat en els últims anys en l’elit d’alguna disciplina esportiva.



Les protagonistes de la mostra són les atletes Laura Méndez Esquer, Sonia Charco Martín i Sandra Ferriz Simarro, les gimnastes Patricia Pérez Fos, Teresa Garulo Romaguera, Sandra Vayá Gordillo i Mar Martínez Sansaloni, la golfista Ana Soria Sanchis, l’arquera Nerea López Sanchis, la futbolista Laia Alepuz Monserrat, la jugadora de bàsquet Marta Iborra Lasa, la professional del kick boxing Laia Navarro Moya i la pescadora i Davinia Calatayud Sebastiá. “Totes elles són exemple de valors com l’esforç, el respecte, l’empatia i el treball en equip, essencials per a gaudir d’una bona salut física, mental i social”, destaca la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy.



“Històries de superació que poden servir d’inspiració”

En el seu discurs, l’edil va posar en valor tots els seus èxits i va reflexionar sobre les desigualtats de gènere en l’esport, que “encara estan molt presents”. En aquest sentit, Godoy va fer referència a la menor presència i reconeixement social de l’esport femení, així com als estereotips sexistes, “que encara perviuen”. En la mateixa línia, va recordar que només “el 5% aproximadament de la informació esportiva en els mitjans de comunicació està dedicada a les dones” i que per a elles és “més difícil aconseguir contractes de treball professionals i per regla general cobren menys que els homes”. Amb tot, va assegurar que, “malgrat que últimament s’observen xicotets canvis, encara perviuen moltes desigualtats que cal eliminar per a aconseguir la igualtat en aquest àmbit”.



La mostra presenta un total de 14 panells, un per cada esportista més un en el qual es recullen les motivacions que han portat a la Regidoria de Polítiques d’Igualtat a organitzar aquesta proposta que tindrà continuïtat, tal com avança l’Ajuntament, en el Mes de l’Esport. En aquesta commemoració està prevista la inauguració d’una exposició que tindrà la mateixa finalitat però que serà més extensa, la qual cosa permetrà deixar espai a un major nombre de dones esportistes d’Almussafes. “Crec fermament que aquestes històries de superació poden servir d’inspiració per a les noves generacions, per la qual cosa anime a les famílies i fins i tot als centres educatius a acostar-se amb els xiquets i xiquetes perquè comproven que amb treball i dedicació es pot arribar molt lluny”, afirma Godoy.