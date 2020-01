L’Ajuntament d’Almussafes reasfalta 1.699 m2 més de vies rurals

El consistori finança els treballs de rehabilitació de les sendes de servei límit amb camí Romaní, executats el mes de desembre passat



L’empresa Guerola Transfer, S. L. U. va ser l’adjudicatària del projecte, que va comptar amb un pressupost total de 15.393,14 euros, IVA inclòs



El mes de desembre passat l’Ajuntament d’Almussafes va dur a terme els treballs per al reasfaltat de dos trams dels camins confrontants al Camí Romaní, que sumen un total de 1.699 m² de superfície. La intervenció va requerir una inversió de 15.393,14 euros, IVA inclòs, quantitat que va finançar íntegrament el consistori municipal. L’obra va ser adjudicada a l’empresa Guerola Transfer, S. L. U. L’objectiu de la Regidoria d’Urbanisme amb aquesta mena d’accions és assegurar l’adequada circulació de vehicles.



El manteniment de les calçades situades en el terme municipal de la població per a garantir la seguretat del trànsit és un dels principals objectius de l’Ajuntament d’Almussafes en matèria d’urbanisme, motiu pel qual són habituals les obres per a posar a punt les zones asfaltades. El mes de desembre passat, el consistori va executar una nova intervenció en aquest sentit. Els camins confrontants al Camí Romaní van ser objecte d’un procés de reparació consistent en la seua repavimentació amb una nova capa d’asfalt, prèvia neteja i eliminació dels sots del ferm existent.



Es va actuar sobre dos trams, un amb una longitud aproximada de 195 metres i una superfície de 925 m² i un altre amb una longitud de 180 metres i una superfície de 774 m², per la qual cosa en total el projecte va contemplar la millora de 1.699 m2 de via. L’obra, que es va desenvolupar en un període de dos dies, va ser adjudicada a l’empresa Guerola Transfer, S. L. U. per un import de 15.393,14 euros, IVA inclòs. Tal com es recull en la memòria, es tracta de dos trams que es trobaven “en un estat deficient per al seu ús com a vies de circulació, presentant nombrosos desperfectes en el seu ferm”.



Davinia Calatayud, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de la localitat, recorda que aquest departament municipal “revisa periòdicament l’estat de totes les vies i estableix les prioritats a l’hora d’emprendre aquest tipus d’accions, sempre amb la intenció de garantir una adequada circulació dels vehicles”. “Sobre la base d’aquest estudi es decideix la destinació dels fons que es reserven per a això en el pressupost municipal o en les subvencions que se sol·liciten per a aquests treballs a altres administracions”, assenyala l’edil.



En aquests dos trams es van detectar “perillosos sots” en la superfície, desperfectes per esquerdament i, sobretot, un avançat desgast del ferm. Per a esmenar aquests problemes, les tasques van consistir en el desbrossament del lateral dels camins i neteja d’aquests, l’escarificat del paviment existent, el reg d’adherència i la col·locació d’una nova capa asfàltica, que és de 5 centímetres de grossària mínima en tot l’ample.