L’Ajuntament d’Almussafes redueix el deute viu en altres 380.244 euros des del començament de 2021

Connect on Linked in

L’executiu municipal ha baixat el capital pendent d’amortització en 4.707.840 euros des de 2015, quan es va situar en 7.459.544 euros

L’Ajuntament d’Almussafes continua reduint el seu deute viu a llarg termini.

Des que va començar l’any 2021, el consistori ha amortitzat altres 380.244,77 euros, situant en aquests moments el capital pendent d’amortització en 2.751.704 euros.

Són 4.707.840,22 euros menys que els registrats al final de l’exercici pressupostari de 2015, any en què va entrar a governar l’actual executiu municipal.

El govern municipal treballa per sanejar les arques públiques del municipi i s’està duent a terme sense comprometre la liquiditat de la tresoreria municipal per a no afectar les inversions que es realitzen en la població per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Des de 2019 l’Ajuntament d’Almussafes ve amortitzant al voltant de 300.000 euros per exercici pressupostari. Però fou en 2018 quan l’executiu municipal va executar la major amortització dels últims anys, any en què el deute viu va passar dels 6.161.144,86 euros als 3.802.447,65 euros, aconseguint reduir la xifra en 2.358.697,21 euros.