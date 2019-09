L’Ajuntament d’Almussafes rep una subvenció per a la desratització, desinsectació i desinfecció d’espais públics

El consistori municipal s’ha acollit per primera vegada a la Campanya de Salut Pública de la Diputació de València



La localitat percep gràcies a aquest programa un total de 2.650 euros per a col·laborar en el finançament d’aquest servei



Almussafes s’ha acollit per primera vegada aquest 2019 a la Campanya de Salut Pública de la Diputació de València, un programa amb el qual l’administració provincial col·labora amb els ajuntaments en la contractació dels serveis de desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram. El consistori rebrà una subvenció de 2.650 euros per a aquesta qüestió, la qual cosa suposa al voltant del 57% del cost total d’aquestes tasques, que en la localitat desenvolupa l’empresa MJC Control y Tratamientos. “Garantir la seguretat, la higiene i la salubritat de la ciutadania constitueix una prioritat per a l’executiu local”, afirma el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.



La Diputació Provincial de València ha concedit a l’Ajuntament d’Almussafes una subvenció destinada a sufragar part dels costos derivats de la contractació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals i del sistema de clavegueram del nucli urbà i polígon.



Es tracta de la primera vegada que l’executiu ha sol·licitat aquesta ajuda, que ascendeix a 2.650 euros i permetrà abonar fins al 57% de la despesa destinada a aquesta iniciativa, en la qual s’inclouen les analítiques, els fungibles, la retribució del personal, els productes, els desplaçaments i les dietes.



“Aquest servei no és nou, ja veníem aplicant-lo a Almussafes des de fa temps, però ara tindrem l’oportunitat de compartir les despeses amb la Diputació de València, la qual cosa farà que puguem destinar part d’aqueix pressupost a altres assumptes del departament”, explica el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.



En el cas d’Almussafes, el servei, prestat per l’empresa MJC Control y Tratamientos, es compon de quatre intervencions en edificis municipals, 12 en el sistema de clavegueram del nucli urbà, altres 12 per al control de plagues en els menjadors dels col·legis i dos en el del Polígon Industrial Juan Carles I.



Tal com argumenta l’edil, “aquesta planificació fa que ens avancem a possibles episodis, com els que es produeixen quan arriba l’estiu, època en la qual s’intensifica la presència de mosquits ‘rantella’ i de mosca negra. Aquest treball de prevenció facilita la seua erradicació i minimitza els riscos i les molèsties per a la població”.



El mes de juliol passat, la Regidoria d’Obres i Serveis va aplicar un tractament extraordinari contra les citades espècies d’insectes en jardins i espais pròxims a les sèquies del terme municipal, amb el que es van eliminar els focus concentrats als parcs, zones verdes i en diversos punts d’horta del terme municipal. “Garantir la seguretat, la higiene i la salubritat de la ciutadania constitueix una prioritat per a l’executiu local”, conclou Wic.