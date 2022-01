L’Ajuntament d’Almussafes reparteix 5.000 euros en vals per a promoure el comerç local al Nadal

Print This Post

Hui, dimarts 4 de gener, s’ha celebrat l’acte per a entregar els premis a les 70 persones guanyadores de la sisena edició de la campanya ‘Tot al teu poble’

La campanya de promoció del comerç almussafeny ‘Tot al teu poble’, que ha aconseguit enguany la seua sisena edició, ha viscut hui, dimarts 4 de gener, el seu moment més especial: el lliurament dels vals a les persones guanyadores del sorteig. L’Ajuntament ha celebrat un acte en el Centre Cultural que ha reunit bona part dels veïns i les veïnes agraciades amb els 70 premis d’entre 50 i 100 euros que s’han repartit i que han sumat una inversió municipal total de 5.000 euros. “Pensem que es tracta de 5.000 euros molt ben invertits perquè alhora que fomentem les compres en establiments d’Almussafes i repartim una mica d’alegria entre la ciutadania els diners reverteixen en el teixit empresarial local, molt afectat per la pandèmia i per l’auge de les grans empreses de distribució”, afirma la primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud.

La sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes ha acollit hui, dimarts 4 de gener, a partir de les dotze del migdia, l’acte de lliurament dels vals a les persones guanyadores del sorteig realitzat el passat dimarts 28 de desembre en el marc de la campanya ‘Tot al teu poble’. Amb ella, la Regidoria de Comerç de la localitat busca fomentar el consum de productes i serveis en botigues de la població durant la temporada nadalenca.

En aquesta sisena edició de la iniciativa, l’Ajuntament ha repartit la mateixa quantitat que en l’anterior convocatòria, 5.000 euros, encara que aquesta vegada distribuint la citada inversió en vals de menor quantitat per a beneficiar a un major nombre de persones. D’aquesta manera, s’han entregat 20 vals de 100 euros, 20 vals de 75 euros i 30 vals de 50 euros. Aquests xecs podran intercanviar-se per productes i serveis oferits per empreses adherides al projecte fins al 16 de gener.

“Pensem que es tracta de 5.000 euros molt ben invertits perquè alhora que fomentem les compres en establiments d’Almussafes i repartim una mica d’alegria entre la ciutadania els diners reverteix en el teixit empresarial local, molt afectat per la pandèmia i per l’auge de les grans empreses de distribució, contra les quals és molt difícil competir en l’actualitat”, assenyala la primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud. L’edil ha sigut l’encarregada de presidir l’acte, que ha conclòs amb una foto de família.

Mecanisme de la campanya

Durant la primera quinzena de desembre, les persones que compraven en establiments adherits a la campanya van rebre un tiquet que havien d’emplenar amb les seues dades i després depositar-lo en les urnes disposades per a això en els negocis. Després de reunir totes les paperetes, el 28 de desembre es va dur a terme un sorteig públic presidit pel regidor de Comerç, Àlex Fuentes, del qual van eixir les persones guanyadores, les quals van ser contactades telefònicament per a informar-los del resultat i convocar-les a l’acte celebrat aquest matí.

“Està àmpliament demostrat, però volem continuar recordant-ho: el comerç local disposa dels millors productes i serveis a preus molt competitius. A més, aquests negocis són gestionats per veïns i veïnes del poble que treballen intensament per a satisfer les necessitats de la seua clientela. Per això aquest tipus de campanyes han de servir perquè la ciutadania tinga més presents aquests establiments en el seu dia a dia”; afig Calatayud.