L’Ajuntament d’Almussafes repartirà 150.000 euros entre autònoms i microempreses de la població

El consistori està ultimant la redacció de les bases d’aquesta convocatòria d’ajudes creada per a pal·liar els efectes de la pandèmia del Covid-19



La mesura forma part del Pla de Reactivació de l’Economia Local, implementat com a conseqüència de la crisi sanitària



La previsió de l’executiu municipal és que aquestes subvencions, que seran compatibles amb les autonòmiques, puguen abonar-se al juny



L’executiu municipal almussafense està ultimant el procés que permetrà la creació d’un nou programa extraordinari de subvencions dirigit a pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia del coronavirus en els autònoms i les microempreses. Aquesta nova mesura del Pla de Reactivació de l’Economia Local dotarà de 150.000 euros a aquestes ajudes, a través de les que s’entregaran subvencions per valor de 1.000 euros (cessament total de l’activitat) i 500 euros (reducció de la facturació d’un 50%). D’aquesta forma, podran beneficiar-se fins a 300 comerços i micropimes de la localitat. Després de l’aprovació del modificat de crèdit en el ple del 15 de maig i la posterior publicació de les bases del programa d’ajudes, la previsió és que el mes de juny els autònoms i les microempreses accedisquen a les subvencions municipals. “Estem invertint el nostre màxim esforç a brindar ajudes econòmiques als nostres comerciants i xicotets empresaris, els qui estan travessant una situació molt dura des d’inici de la crisi sanitària pel Covid-19’, argumenta l’alcalde, Toni González.

La pandèmia de coronavirus en la qual ens trobem immersos ha provocat greus pèrdues econòmiques en tots els sectors i col·lectius, sent un dels més afectats pel tancament temporal de negocis el format per persones autònomes i microempreses. Per a pal·liar els efectes negatius i facilitar la recuperació, a més de les diferents accions adoptades en matèria fiscal, l’Ajuntament d’Almussafes està ultimant el llançament d’una convocatòria extraordinària d’ajudes per a la reactivació de l’economia, atorgant liquiditat als comerços i a les microempreses per a contribuir al compliment dels seus obligaciones, mantenint l’ocupació i esmorteint la reducció dràstica d’ingressos registrada.

Després de diverses reunions de treball, l’executiu municipal es prepara per a aprovar les bases reguladores d’aquesta iniciativa, en la qual s’invertiran 150.000 euros de fons propis per a atorgar ajudes que oscil·laran entre els 500 euros per a les sol·licituds en les quals es demostre una reducció de la facturació d’un 50% i els 1.000 euros per a aquelles en les quals s’acredite el cessament total de l’activitat durant l’Estat d’Alarma. “El nostre comerç està travessant per una situació molt dura que necessita del nostre ferm suport. Volem evitar que les conseqüències econòmiques s’estenguen una vegada finalitzada la crisi sanitària en la qual ens trobem i per a això és imprescindible posar en marxa aquesta convocatòria, de la qual podran beneficiar-se fins a 300 comerços i micropimese”, destaca el president de l’executiu, Toni González.

La comissió encarregada de la redacció de les normes aplicables per a poder accedir a aquesta subvenció, que serà compatible amb la concedida per la Generalitat Valenciana, està integrada, a més de per l’alcalde, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, el regidor de Comerç, Alex Fuentes, la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech, la directora de l’Agència de Desenvolupament Local i coordinadora de l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial, Elena *Baldoví, i la funcionària de la mateixa agència Puri Ginés.

El pròxim 15 de maig, el ple de la corporació donarà llum verda a la modificació de crèdit necessària per a finançar el programa i dotada amb 150.000 euros. Atés que es tracta d’un programa extraordinari de subvenció, les bases reguladores del mateix s’han de publicar en el BOP i el mes de juny, l’Ajuntament podrà abonar les ajudes, que deuràn justificar-se a través de factures en les quals consten despeses corrents (aigua, electricitat, lloguer, quota d’autònom, etc).