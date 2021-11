L’Ajuntament d’Almussafes subvenciona l’adquisició de bicicletes i patinets a l’alumnat de l’IES

Connect on Linked in

En aquest segon any en funcionament del programa d’ajudes, l’executiu local ha consignat un pressupost inicial de 10.000 euros

Més d’una vintena d’estudiants del centre educatiu es van acollir a les ajudes en el seu primer any de convocatòria

L’Ajuntament manté el servei gratuït de transport amb autobús a l’IES i són els estudiants els qui trien una opció de desplaçament o una altra

Aquest curs 2021-2022, l’alumnat de l’IES Almussafes disposa de nou de suport econòmic per a l’adquisició de mitjans de transport individuals i sostenibles per al seu desplaçament al centre educatiu. L’Ajuntament ja ha llançat la convocatòria del programa de subvencions per a la compra de bicicletes i patinets tradicionals o elèctrics, dotat inicialment amb un pressupost de 10.000 euros. Les ajudes oscil·len entre els 200 i els 350 euros per alumne, depenent del mitjà de transport individual triat. Un carril bici uneix el centre educatiu amb el nucli urbà, per la qual cosa la ruta escolar és segura i accessible per a l’estudiantat que finalment aposte per sumar-se a aquest model de mobilitat sostenible i que pot sol·licitar-lo fins al pròxim 17 de desembre.

El foment d’una mobilitat personal sostenible amb el medi ambient, la promoció dels hàbits de vida saludables entre la població infantil i adolescent i garantir la distància de seguretat que la situació actual per la pandèmia fa necessària són els tres objectius de la línia d’ajudes per a la compra de mitjans de transport individual sostenible per a l’alumnat de l’IES Almussafes, creada l’any passat 2020 i consolidada amb la nova convocatòria aquest any 2021.

Es tracta d’un programa de subvencions destinat a l’adquisició de bicicletes i patinets tradicionals o elèctrics que no superen la velocitat de 25 km/h. per al seu desplaçament fins al centre educatiu. “Continuem treballant en la promoció d’un nou model col·lectiu de mobilitat més sostenible, eficient, saludable i segur i d’ací la nostra ferma aposta per aquesta iniciativa a la qual enguany destinarem un pressupost de 10.000 euros”, explica l’alcalde, Toni González.

Partint del resultat obtingut l’any passat 2020, en el qual el consistori va repartir 7.343,97 euros entre un total de 23 estudiants escolaritzats en l’IES d’Almussafes en les etapes d’ESO, batxiller i cicles formatius, en aquesta segona edició del programa l’executiu ha previst 3.500 euros de quantia màxima per a l’alumnat de secundària i 6.500 euros per als estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius.

El termini per a sol·licitar les ajudes es va obrir ahir dijous, 25 de novembre, i estarà actiu fins al pròxim 17 de desembre. Tal com s’indica en les bases de concessió de la subvenció individualitzada, aquesta haurà de destinar-se a l’adquisició d’un mitjà de transport sostenible, un casc de seguretat, un jupetí reflector i un element antirobatori. En el cas de mitjans de transport individual no elèctric (bicicletes tradicionals i patinets), l’Ajuntament concedirà ajudes de fins a un màxim de 250 €. Per part seua, per als mitjans de transport individual elèctric, la quantia s’estableix en un màxim de 350 € i les conversions de vehicles en propietat per a MTI no elèctric a elèctric es finançaran amb una quantia de fins a 200 €.

La iniciativa no substitueix al servei d’autobús, sinó que constitueix una alternativa sostenible per a aquelles persones que desitgen fer un pas més en el seu compromís amb el medi ambient i amb la seua salut. No obstant això, l’estudiantat tan sols podrà optar per un dels dos mitjans de transport, per la qual cosa si es rep aquesta nova subvenció no podrà fer-se ús del servei d’autobús, també finançat per les arques públiques locals.