L’Ajuntament d’Almussafes sufraga les obres d’ampliació del servei de Pediatria de la localitat

El consistori ha invertit un total de 12.276 euros en l’habilitació d’una nova consulta en el Centre de Salut del municipi



La Generalitat Valenciana va assignar a l’octubre una nova professional de la medicina per a millorar l’atenció sanitària oferida a aquest col·lectiu

L’àrea de Pediatria del Centre de Salut d’Almussafes ja compta amb una nova sala per a atendre el col·lectiu de menors d’entre 0 i 14 anys. L’Ajuntament s’ha encarregat de finançar el projecte de condicionament d’aquest espai, al qual s’han destinat 12.276 euros i que ha consistit en la construcció d’un habitacle que ocupa part de la sala d’espera existent. Tal com explica l’alcalde, Toni González, qui va visitar l’edifici al costat del regidor de Sanitat, Faustino Manzano, “com ja hem fet en nombroses ocasions, no hem dubtat a posar els nostres recursos a la disposició d’un projecte que, sens dubte, contribuirà a millorar l’atenció que es presta al col·lectiu de xiquets, xiquetes i adolescents”. L’assignació d’una nova pediatra a la localitat en l’últim trimestre de 2020 ha fet necessària aquesta intervenció, a la qual tan sols li falta incorporar el mobiliari perquè puga entrar en funcionament.



El Centre de Salut d’Almussafes comptarà de manera imminent amb una nova consulta dins de l’espai de la infraestructura en el qual se situa el servei de Pediatria. L’Ajuntament de la població ha finançat les obres necessàries per a l’habilitació d’aquesta sala, necessària des que a l’octubre de 2020 la Conselleria de Sanitat va adjudicar una nova plaça d’aquesta especialitat a la localitat. Les obres, que s’han desenvolupat al llarg d’un mes i han sigut realitzades per l’empresa Construcciones y Rehabilitaciones Tot Obra, S. L., han suposat una inversió total de 12.276,06 euros, quantitat que ha aportat íntegrament el consistori municipal.



El passat dijous, 15 d’abril, l’alcalde, Toni González, i el regidor de Sanitat, Faustino Manzano, van visitar la nova consulta, en la qual tan sols falta el muntatge del mobiliari i l’equipament sanitari necessari per a la seua posada en funcionament. “Continuem col·laborant activament perquè la ciutadania compte amb totes les comoditats possibles en l’accés als serveis públics. En aquest cas no es tracta d’un servei oferit des de l’Ajuntament, però sí bàsic per a garantir el benestar de les persones. Per això, com ja hem fet en nombroses ocasions, no hem dubtat a posar els nostres recursos a la disposició d’un projecte que, sens dubte, contribuirà a millorar l’atenció que es presta al col·lectiu de xiquets, xiquetes i adolescents”, ressalta el primer edil.



L’obra

L’actuació, que s’ha executat en horari de vesprades i en caps de setmana per a no interferir en la prestació diària del servei, han consistit en la redistribució d’espais per a adequar-los a les necessitats actuals de l’edifici. Concretament, s’ha utilitzat part de la sala d’espera per a obtindre una nova consulta, que es connecta amb la sala d’infermeria confrontant mitjançant una porta corredissa. Després de la demolició del barandat i la realització d’un buit en el forjat per a la connexió de desguàs, fals sostre i desmuntatge de la fusteria, s’han executat un nou mur i s’han rematat els falsos sostres i revestiments.



A més, s’han modificat totes les instal·lacions per a la redistribució de les zones, destacant la necessitat de col·locar un lavabo en la nova consulta, per al que s’ha executat la connexió amb la instal·lació de proveïment d’aigua, així com la instal·lació d’evacuació d’aquest. Per a això, s’ha perforat el forjat amb la finalitat de connectar-lo als desguassos existents en el centre.



Nova pediatra a Almussafes

El mes d’octubre passat el Departament de Salut de la Ribera va adjudicar a Almussafes un segon pediatra, “una incorporació més que necessària tenint en compte que un sol facultatiu s’encarregava de prestar el servei a al voltant de 1.300 joves d’entre 0 i 14 anys”, comenta Manzano. Ara, el doctor Antonio Galindo té assignats 900 menors, mentre que la nova pediatra, la doctora Norma Villamar, s’encarrega d’atendre un total de 400. Tots dos estan a la disposició de la ciutadania de dilluns a divendres en horari matinal. “Aquesta circumstància feia necessària una intervenció per a dotar a l’espai de les dependències adequades, per la qual cosa novament hem decidit fer el pas i encarregar-nos de l’adaptació. Invertir en aquesta mena de projectes és invertir en benestar, així que no ha sigut la primera, però tampoc serà l’última vegada, que l’executiu municipal almussafeny s’involucre en aquestes accions”, afig el titular de Sanitat.