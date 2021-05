L’Ajuntament d’Alzira adquirix dos plafons i altres elements ceràmics procedents del Forn de les Rajoletes

Connect on Linked in

El pròxim mes de juny farà 18 anys que es va desplomar el conegut Forn de les Rajoletes, ubicat a l’antic carrer Tinent Boscà. En l’enderroc del forn va perdre la vida la seua propietària i fornera Emilia Taballo.

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural, ha recuperat dos plafons de gran valor cultural i etnològic. Es tracta d’un plafó del segle xviii que representa Sant Cristòfol i una Mare de Déu dels Desemparats, de començaments del segle xix.

En el moment que es va enderrocar les restes del forn assolat, l’Ajuntament es va fer càrrec de salvaguardar els dos plafons ceràmics en les restes de l’immoble.

«Els plafons i altres elements ceràmics han sigut adquirits per l’Ajuntament d’Alzira per un valor de 6.000 euros, després de les negociacions amb els hereus. A partir d’ara, són un element patrimonial més dels alzirenys i, una vegada restaurats, potser s’ubicaran a la cuina de la Casa d’Alós», segons la regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar.

Estes són les característiques dels dos plafons i les rajoletes policromades:

«Sant Cristòfol». Plafó ceràmic devocional del segle xviii que representa el sant duent al muscle Jesús. Està compost per 12 rajoles ceràmiques policromades de 20 × 20 cm. El seu estat de conservació és deficient, ja que presenta descantells i trencats pràcticament per tota la superfície a causa de l’antiguitat, d’haver estat instal·lat en diferents llocs i traslladat, patint alguna intervenció de conservació poc metodològica, amb la definitiva afecció produïda per la caiguda de l’immoble i la retirada del mur on estava adherit pel revers amb material molt resistent i poc adequat. De les quatre rajoles que se situen en l’eix central en orde vertical, n’estan partides: la superior en tres fragments, danyant la cara del sant; la corresponent al cos del sant en cinc fragments, i la del peu esquerre en tres fragments i un faltant per la part de la sanefa pintada que envolta el tema central. Així mateix, la línia inferior, la rajola del peu dret del sant fracturat en tres trossos i una faltant de la sanefa que enllaça en la següent rajola; la tercera i darrera de la línia inferior també trencada en dos fragments i descantells. El valor estimat de la peça, tenint en compte el procés de recuperació, és de dos mil dos-cents cinquanta euros.

«La Mare de Déu dels Desemparats. Any 1835». Representa la Mare de Déu dels Desemparats i està compost per 15 rajoles ceràmiques policromades de 20 × 20 cm. El seu estat de conservació és deficient, ja que presenta descantells i trencats pràcticament per tota la superfície a causa de l’antiguitat, d’haver estat instal·lat en diferents llocs i traslladat, patint alguna intervenció de conservació poc metodològica, amb la definitiva afecció produïda per la caiguda de l’immoble i la retirada del mur on estava adherit pel revers amb material molt resistent i poc adequat. El valor estimat de la peça, tenint en compte el costos i delicat procés de recuperació, és de dos mil dos-cents cinquanta euros.

La resta de rajoletes policromades dels segles xviii-xx, pintades a mà i amb motius florals, requerixen un minuciós procés de recuperació molt delicat i costós, per la qual cosa no se’n pot fer una estimació real del seu preu. Això no obstant, atés la quantitat i el valor de conjunt, s’estima en cinc-cents euros.