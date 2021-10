L’Ajuntament d’Alzira atorga més de 48.000 euros als clubs esportius

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Esports, ha concedit les subvencions a l’esport d’elit, a l’esport femení i per a activitats esportives extraordinàries per a l’any 2021 amb un valor de 48.805 euros.



Un total de 9 clubs esportius i una esportista es veuran beneficiats de les ajudes a l’esport femení. Per altra banda seran 4 clubs i 4 esportistes els que rebran l’ajuda per l’esport d’elit, i 10 activitats esportives extraordinàries rebran subvenció. Estes ajudes s’han atorgat segons els criteris de baremació establits. A més les entitats i esportistes subvencionats estan obligats al compliment d’una sèrie de condicionats per a garantir el correcte ús de la subvenció.



Fernando Pascual, regidor d’Esports, manifesta que “amb estes subvencions amb un valor de més de 48.000 euros es fomenta la pràctica de l’esport, tant d’elit com femení. També als esdeveniments esportius que s’organitzen des dels clubs a la nostra ciutat”. L’edil també ha destacat que “se seguirà potenciant l’esport i seguirem escoltant a tots els clubs per conéixer les seues necessitats, i treballarem per seguir subvencionant a l’esport local per tal que repercutisca positivament en la tasca diària dels clubs”.