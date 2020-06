L’Ajuntament d’Alzira augmenta el seu fons pictòric amb cinc obres de l’artista alzireny Joaquín Gómez Perelló

Connect on Linked in

A la donació de l’obra “Xiquet collidor en un hort d’Alzira” s’afig l’adquisició de 4 obres de l’artista alzireny

La Regidoria de Cultura ha presentat al públic este matí les cinc noves obres de l’artista alzireny Joaquín Gómez Perelló, en l’acollidor pati del Museu Municipal d’Alzira.

L’alcalde d’Alzira Diego Gómez, el regidor de Cultura, Alfred Aranda junt a altres regidors i els fills de l’artista, Rubén i Luisa Gómez Aranda, han participat a l’acte de donació de l’obra Xiquet collidor en un hort d’Alzira. Es tracta d’un oli realitzat a finals dels 50 o principis dels 60, pintat sobre un llenç de 100 x 140 que va estar confeccionat pel mateix autor. Esta pintura estarà exposada al museu perquè tots els visitants la gaudisquen.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Alzira, va aprovar en la Junta de Govern Local de l’11/03/2020, l’adquisició de les seues obres: Fantasia en el Monestir de la Vall de la Murta, Rostre de dona mora, Fantasia del Quijote i Valencià a cavall amb vistes a les muralles d’Alzira.

Estes pintures mostren temes relacionats amb el nostre paisatge: els horts, la Murta, les Muralles, així com la presència de la cultura àrab de l’antiga Al-gezira. Són pintures realitzades en témpera i/o aquarel·la sobre paper, (1990) que han estat emmarcades i pendents d’ubicació.

“Amb esta incorporació a les col·leccions municipals hem esmenat la mancança de representació de l’obra de Joaquín Gómez i li donem el lloc que li correspon tant per ser un artista plàstic alzireny que ha destacat en les disciplines de pintura, escultura, ceràmica i com a artista faller, així com per la qualitat artística de la seua obra que ha generat en la llarga trajectòria professional”, ha manifestat el regidor de Cultura, Alfred Aranda

Estes obres es trobaven a l’exposició organitzada per la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lluch que va tindre lloc a la Casa de la Cultura el setembre de 2019. La mostra arreplegava una important quantitat dels treballs de l’artista de distintes èpoques, tècniques i estils. La seua obra està present a la nostra ciutat en col·leccions particulars o en espais com el Reial Santuari de la Mare de Déu del Lluch o l’església parroquial de Santa Caterina i, a partir d’ara, ja forma part dels fons municipals del nostre Ajuntament.

NOTES SOBRE L’AUTOR

Joaquín Gómez Perelló (1935-2007) comença a prendre contacte amb el món artístic a l’Escola Municipal de Dibuix i, de la mà de l’artista faller alzireny Julio Íñigo s’introduïx en el camp de la realització de monuments fallers, on acaba destacant i arriba a produir monuments per a diverses falles de València de la secció especial així com per a comissions falleres alzirenyes com Camí Nou, Plaça del Forn, Pintor Andreu… i d’altres poblacions veïnes, i aconseguix importants premis amb les seues creacions.

Durant molts anys va formar part de l’equip artístic de la prestigiosa empresa Lladró i, durant dos anys (1981-82), va dirigir l’Escola Municipal de Dibuix d’Alzira.

Pel que fa a la pintura, dominava quasi totes les tècniques, oli, aquarel·la, témperes o acrílics i la seua producció està present en col·leccions d’institucions de la nostra ciutat i de particulars, destacant el mural de l’antic saló d’actes de l’Institut Rei en Jaume d’Alzira.

De la seua faceta com a escultor tenim a Alzira una bona mostra representada pels baixos relleus ubicats al Reial Santuari de la Mare de Déu del Lluch.