L’Ajuntament d’Alzira confirma l’anul·lació del pagament de la taxa de terrasses per al primer semestre de 2021

En 2020 l’ajuntament ja va destinar més de 150.000€ a l’hostaleria

L’Ajuntament d’Alzira mitjançant la regidoria d’Hisenda anuncia l’anul·lació del pagament de la taxa d’Ocupació de Via Pública per a terrasses de locals d’hostaleria i restauració que es correspon amb els sis primers mesos de 2021.



Es tracta d’una taxa que habitualment s’ha pagat en un únic tram corresponent als 12 mesos, i que enguany planteja d’entrada una anul·lació del 50% del import (gener-juny). Passats estos sis mesos l’Ajuntament estudiarà la possibilitat d’exonerar o no del pagament del període referit al segon semestre (juliol-desembre).



“Des de l’equip de govern som conscients de les dificultats que estan patint els nostres hostalers i per això entenem que les noves restriccions d’aforament i de limitació horària afecten de forma considerable a tot el sector de l’hostaleria, per això hem plantejat l’anul·lació d’esta taxa per a sis mesos, a l’espera que millore la situació a partir de l’estiu”, assegura el regidor d’Hisenda, Albert Furió.



Cal recordar que, ja en 2020, l’Ajuntament va exonerar del pagament del 100% d’esta taxa a tots els hostalers de la nostra ciutat. Esta mesura suposà una disminució d’ingressos per a l’Ajuntament de 110.000 euros.



Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament ha adoptat mesures dirigides a pal·liar les dificultats econòmiques de les empreses i negocis de la ciutat, com les ajudes directes per a autònoms de 400 euros, amb un total de 141 negocis d’hostaleria que sol·licitaren i cobraren l`ajuda directa, el que suposa 47.800 euros. El total d’ajudes directes al sector de l’hostaleria i exoneracions fiscals suma 157.800€.



D’altra banda atenent a les restriccions d’aforament interior dels locals o la prohibició de consum en barra, es van autoritzar totes les peticions d’ampliació de terrassa d’aquells bars, cafeteries o restaurants que ho sol·licitaren.