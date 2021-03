L’Ajuntament d’Alzira crea la comissió interdisciplinar del centenari del Gran Teatre

Connect on Linked in

Es treballa en la millora de l’edifici, la nova programació per a la reobertura el mes de setembre

En 2021 es complixen 100 anys d’existència del Gran Teatre d’Alzira. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira ha posat en marxa la comissió interdepartamental del Centenari amb l’objectiu de preparar esta efemèride.

La passada setmana tingué lloc la primera reunió en la qual van participar l’alcalde, Diego Gómez, el regidor de Cultura, Alfred Aranda, el regidor de Festes, Xavi Pérez, així com els diferents departaments implicats en el projecte, que treballaran conjuntament amb la regidoria de Cultura, com el servei de Promoció i ús de Valencià, l’àrea d’educació, comunicació, l’oficina tècnica, l’arxiu, la Casa de la Cultura, el Muma i la Biblioteca.

“Amb motiu del centenari hem creat esta comissió interdisciplinar municipal que treballa per a dur a cap diverses actuacions (obres, publicacions, aprofitament didàctic, exposicions, mitjans de comunicació, patrimoni, màrqueting…) per a celebrar la reobertura del Gran Teatre com es mereix. Encara que, actualment, es troba en obres, farem tot el possible perquè la reobertura siga el mateix dia en què es va inaugurar el 29 de setembre 1921. Esta reforma ens permetrà recuperar el focus de difusió artística i cultural que genera el nostre coliseu”, ha afirmat el regidor, Alfred Aranda.

Una de les actuacions que ja es troba en marxa és la millora de les instal·lacions que ha tingut lloc en dos fases, una primera finançada per l’Ajuntament d’Alzira i per la Generalitat, en la qual s’han fet obres de millora elèctrica, línia de vida, escenari, butaques i senyalèctica i una segona finançada amb una subvenció de la Diputació per a substutició de l’aire acondicionat, reforma dels camerins i dependencies de la planta superior i nova col·locació de les lampares.

“Tenim per davant un projecte il·lusionant, on ja comptem amb una nova imatge, canvis en la senyalectica, disseny del logo commemoratiu, marxandatge i canvis en la façana amb elements artistics decoratius que afegiran valor a l’edifici. Preparem una exposició a la Casa de la Cultura on podrem repassar els 100 anys d’història del teatre a través de fotografies, cartells, decorats, mobiliari… A més publicarem un llibre sobre el centenari i un quadernet didàctic orientat als escolars i també organitzarem lectures dramatitzades i el concurs de redacció en valencià girarà al voltant del centenari. La idea és poder preparar per al mes d’octubre una gala-espectacle on participaran ,entre altres, artistes i agrupacions locals” ha explicat el regidor.

A més la comissió té previst realitzar diverses reunions amb el Consell municipal de Xiquest i Xiquetes i el Consell Municipal de la Joventut, per tal de conèixer les seues inquietuts i propostes, a l’igual que també vol mantindre contacte amb diferents entitats culturals de la localitat i persones de rellevància del mon de la cultura alzirenya.