L’Ajuntament d’Alzira es reuneix amb els clubs que utilitzen les pistes del pavelló Fontana Mogort

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira s’ha reunit amb els clubs esportius alzirenys que fan ús de les pistes del pavelló Fontana Mogort que roman tancat a causa de l’estat de les cobertes.



En esta reunió s’ha explicat als clubs el procediment que s’ha realitzat per donar solució a la situació d’esta instal·lació municipal. S’ha informat que, una vegada presentat el projecte d’intervenció, direcció d’obres, direcció de l’execució i coordinació de seguretat i salut de les obres d’intervenció del pavelló a l’empresa Xúquer-Arquing S.L., el passat 20 de juliol de 2021 el consistori va adjudicar la contractació de les obres de rehabilitació estructural en el pavelló Fontana Mogort a

l’empresa Binaria Compañia General de Construcciones S.L. per un valor d’1.535.130,62 euros. Una adjudicació realitzada amb conformitat amb el projecte, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives; signant-se el contracte d’obres el 13 d’agost de 2021.



Als clubs esportius també se’ls ha comunicat que una vegada adjudicats els treballs es va procedir a realitzar un informe per part del director d’obra que on es va detectar una mancança de mesuraments i on es considera que és necessària i imprescindible la seua esmena per tal de poder executar de manera completa el tancament de façana plantejat al projecte. A l’informe també es fa constar que esta esmena i l’augment del mesurament fa incrementar en més del 10% el preu del contracte inicial permés per la Llei 9/2017.



A la reunió on hi ha assistit el regidor d’Esports, Fernando Pascual, el tècnic d’Esports i l’arquitecte municipal, s’ha informat per part d’este últim que la correcció de la redacció del projecte per part dels adjudicats han de presentar-la a l’Ajuntament i serà a partir d’eixa data quan es realitzarà per via d’urgència la nova licitació.

El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha lamentat que “un procés administratiu interrompa unes obres on tots teníem posades la il·lusió de poder obrir de manera immediata i de nou les portes del pavelló Fontana Mogort en l’any 2022” L’edil també ha manifestat que “anem a intentar ser ràpids i tornar a adjudicar com més aviat millor esta obra tan necessària per a la pràctica de l’esport i per als clubs que utilitzen les pistes d’esta instal·lació esportiva”.