L’Ajuntament d’Alzira i FISABIO amplien el projecte d’investigació-acció participativa RIU

La col·laboració es remunta a 2011 i com a novetat, enguany, es desenvolupa una investigació sobre les dificultats de la joventut per a finalitzar l’ESO



Sis agents de salut de diferents cultures investiguen sobre el tema, identifiquen les causes i realitzen propostes perquè la joventut del barri continue estudiant.f



La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i l’Ajuntament d’Alzira han acordat renovar el conveni de col·laboració per al desenvolupament del Projecte RIU per a reduir desigualtats socials en salut en el municipi.



Una de les novetats d’aquesta edició és el desenvolupament d’una investigació-acció participativa sobre les dificultats de joves d’entorns en situació d’elevada fragilitat per a finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria.



La signatura de l’addenda del projecte RIU, les sigles del qual signifiquen «Replica, Innova i Uneix», ha comptat amb l’assistència de Diego Gómez, alcalde d’Alzira, Marina Mir, responsable de la Regidoría de Serveis Socials, i José Antonio Manrique, director gerent de la Fundació FISABIO.



El projecte RIU va arrancar en 2011 i, com a novetat d’aquesta edició, contempla el desenvolupament d’una investigació-acció participativa en la qual un grup de sis agents de salut, format per dones de diferents cultures ( espanyoles, espanyoles gitanes i de països àrabs) són els qui duen a terme la investigació



Es tracta d’una iniciativa que s’està realitzant en l’últim trimestre de l’any i que gira entorn d’una problemàtica triada i prioritzada pel grup d’agents de salut: les dificultats dels i les joves que viuen en entorns d’elevada fragilitat per a finalitzar estudis de l’ESO.



Les agents de salut compten amb el suport metodològic de les investigadores de FISABIO Dory Aviñó i Verónica Peris, els qui guien el procés facilitant les les eines a utilitzar en cada etapa de la investigació-acció, sent les agents de salut els qui les apliquen.



Fins hui, les agents de salut han identificat els problemes relacionats amb el tema principal, el seu possible origen i les conseqüències que implica. Per a arribar a aquest punt ha sigut necessari entrevistar-se amb joves de 6o de Primària i primers cursos de l’ESO, els seus familiars i amb professionals de diferents àmbits (fundació CEPAIM, Serveis Socials, Àrea d’Educació i Infància de l’Ajuntament i professorat de l’IES José María Parra).



A més, les agents de salut s’han documentat sobre intervencions que s’estan realitzant en altres llocs per a afrontar el mateix problema i han mantingut una reunió amb professionals de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València



Una vegada coneguda a fons la qüestió, en els pròxims dies, començarà l’etapa de l’acció, en la qual les agents de salut realitzaran propostes d’acció basades en els actius per a la salut existents en el municipi. Una d’aquestes accions serà desenvolupada al desembre per les pròpies agents de salut.



Reducció de les desigualtats en salut



L’addenda signada hui compta amb una aportació econòmica de 40.000 euros per part de l’Ajuntament d’Alzira per al desenvolupament del pla de treball i les activitats.



Durant la signatura, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, s’ha felicitat per la continuïtat de la col·laboració entre l’Ajuntament i FISABIO per a facilitar i millorar l’accés i la utilització adequada dels serveis i programes de salut per part de població en situació de vulnerabilitat social.



El director gerent de FISABIO, José Antonio Manrique, també ha destacat que el programa s’alinea plenament «amb l’enfocament d’equitat i reducció de desigualtats socials en salut que impera en la Fundació».



El projecte RIU és fruit de la col·laboració del Centre de Salut Pública d’Alzira, els ajuntaments d’Alzira, i també Algemesí, FISABIO i el



Departament de Salut La Ribera. Al febrer d’enguany, va rebre el reconeixement de Bona Pràctica en el Sistema Valencià de Salut en la convocatòria de 2018 vinculada amb l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020.