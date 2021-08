L’Ajuntament d’Alzira informa que els problemes en l’enllumenat públic per avaria en diferents zones de la ciutat són aliens a este Ajuntament

Print This Post

Es tracta de talls de subministrament des del passat 1 d’agost a les 00 h, que no estan derivats per tasques de manteniment o actuacions programades, sino que són ocasionats per problemes de mitja i baixa tensió en els comptador digitals que ha de solucionar la central d’Iberdrola.

L’Ajuntament està insistint i gestionant directament amb l’oficina d’Iberdrola a Alzira des del moment en què ens han comunicat les incidències per tal de donar solució el més aviat possible. Així mateix es procedirà a elevar esta queixa a la seu central d’esta empresa per tal que ho solucionen i donen el servei adequat a la ciutadania.

Entre les zones afectades estan:

– Carrer Massalavés, Calatrava, Sant Salvador, Torretxó, Lince, Tejón, Pujada Sant Salvador.

– Mestra Julia Mateo, Mestra Josefina Fernández.

– Serra de la Murta, el Respirall, Pujada al Respirall, Creu del Cardenal

– Simat, Gabriela Mistral, Parc de l’Alquenència, Plaça Alacant

– Plaça Genertalitat

– Llaurí, Faustino Blasco, Empar.

Esperem que es puga recuperar la normalitat del subministrament prompte.