L’Ajuntament d’Alzira ja ha començat a pagar les ajudes a autònoms

Des d’ahir s’ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes destinades a la reactivació econòmica d’Alzira.

En total ja s’han pagat més del 20% de les ajudes per un import màxim de 400 € cadascuna. Els beneficiaris rebran l’ingrés al compte bancari que van facilitar en el moment de la sol·licitud.

“Des del govern de Compromís, complim amb el repte que suposa fer front a esta crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid 19. Entenem que el paper de les administracions, i especialment el de l’Ajuntament, és estar al costat dels nostres comerciants d’una manera ràpida, ja que en estos moments és quan ens necessiten per a fer front a la situació complicada que travessen”, assegura l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez.

Cal recordar que esta ajuda municipal és una de les primeres que es paguen amb l’objectiu de dinamitzar i impulsar l’economia local de manera immediata. “Hem treballat de manera intensa per a poder fer arribar el pagament com més prompte millor. El termini per a demanar-la finalitzava el passat 26 de maig i només en tres setmanes els nostres autònoms ja disposen dels diners”, afig el regidor d’Hisenda, Albert Furió.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat 27 de maig una ampliació de 100.000 € de la dotació pressupostària d’esta ajuda a proposta de l’alcaldia que se sumava als 305.000 € inicials. Han estat al voltant de 1.100 els comerços i negocis que han demanat esta ajuda dirigida a treballadors autònoms destinada a la reactivació econòmica en el municipi d’Alzira i compatible amb les ajudes de la Generalitat Valenciana publicades el passat mes d’abril.

La comissió de baremació continuarà esta setmana amb la revisió de sol·licituds per a comprovar l’adequació als requisits i determinar la quantia segons les condicions particulars d’acord amb les bases de la convocatòria i el nombre de sol·licituds.



Recordem que esta iniciativa del govern municipal té l’acord favorable i unànime del plenari, i també comptem amb el vistiplau de la Secretaria i la Intervenció municipals.