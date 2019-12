L’Ajuntament d’Alzira llança una campanya de sensibilització per a no deixar residus voluminosos als carrers

Connect on Linked in

La regidoria de Serveis Urbans ha llançat una nova campanya per a sensibilitzar a la ciutadania per no deixar residus voluminosos als carrers de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa més dins de la campanya “Jo recicle” per conscienciar de la importància d’utilitzar l’Ecoparc i mantenir entre totes i tots una ciutat més neta i evitar així la mala imatge que es genera a l’utilitzar els contenidors com a abocadors incontrolats.



L’Ecoparc admet una gran quantitat de residus per facilitar el seu reciclatge. Es poden deixar electrodomèstics, fusta, metalls, mobles, paper i cartó, plàstic, restes de poda, RAEES i RCD’s. A més també es poden depositar materials perillosos com l’oli de cuina, olis industrials, aerosols, peretes, tubs fluorescents, pots contaminants de plàstic, piles, bateries i radiografies. L’Ecoparc esta obert de dilluns a divendres en horari de 9 a 14h i de 16 a 19h; i dissabte i diumenge de 9 a 14h.



Alzira compta també amb un servei d’arreplega d’efectes i residus voluminosos amb previ avís dels ciutadans. Només cridant al telèfon 962417454 es facilitarà dia i hora per a l’arreplega del residu voluminós en el contenidor més pròxim al nostre domicili.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha manifestat que “No es poden depositar residus en la via pública. Els carrers de la nostra ciutat són de totes i tots, no hem d’embrutar-los. Una ciutat neta depén en gran manera dels ciutadans i hem d’ajudar per aconseguir entre tots la millor imatge d’Alzira”. També ha assenyalat que “És molt important que reciclem i utilitzem l’Ecoparc, hem de conscienciar-nos per fer un bon ús del servei de neteja i tractament de residus que té la nostra ciutat”.

Des del Consorci s’està estudiant atorgar una bonificació a la tassa de tractament de fem d’aquelles persones que utilitzen el servei de l’Ecoparc.