L’Ajuntament d’Alzira lliura els premis de la campanya «El valencià en moviment», que promou l’ús del valencià a l’esport

El Nou Bàsquet Alzira és el club esportiu guanyador d’este concurs.

Ahir a la vesprada va tindre lloc el lliurament dels premis de la segona edició de la campanya de «El valencià en moviment», que promou l’ús del valencià en l’esport.

En l’acte, realitzat al saló de plenaris de l’Ajuntament d’Alzira, s’hi ha fet entrega del primer premi al Nou Bàsquet Alzira, amb un import de 1.500 euros, i el segon premi de 500 euros ha recaigut en l’Alzira Futbol Sala. La quantitat obtinguda amb este premi es destinarà al pagament de l’equipament de competició, que anirà retolat amb els logos, l’eslògan i el disseny «El valencià en moviment», els quals els facilitarà l’Ajuntament d’Alzira.

Els xiquets, les xiquetes i els joves guardonats han rebut una camiseta de la campanya i els corresponents diplomes. A méstambé han assistit el regidor de Comunicació i Festes, Xavi Pérez, la regidora Luisa Castells i el regidor Miguel Vidal.

Des del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià, SERVAL, de la Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports, es continua treballant per a la promoció i el foment de l’ús de la nostra llengua en l’àmbit esportiu amb campanyes com esta. «Amb esta campanya volem fomentar l’ús del valencià, oral i escrit, entre totes les persones implicades: esportistes, tècnics, aficionats, públic… Els clubs esportius són col·lectius que contribuïxen a potenciar pràctiques saludables com l’exercici, l’alimentació, el contacte amb la natura o que ens ajuden a socialitzar. En totes les reunions, els àmbits, les regles dels jocs i els documents hem d’emprar el valencià. La nostra llengua ha d’estar sempre en moviment i l’hem d’entrenar sense parar perquè puga superar totes les metes. El trofeu és el seu futur», assegura el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

«El valencià en moviment»

La campanya es va presentar el passat 6 d’abril, Dia Internacional de l’Esport per al desenvolupament i la pau, junt amb l’alumnat de 5é i 6é del CEIP Tirant lo Blanc, que va realitzar diferents proves atlètiques relacionades amb les olimpíades al Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.

L’Ajuntament d’Alzira té com un dels seus objectius la normalització del valencià en la nostra població i una de les iniciatives és la promoció del seu ús entre totes les persones implicades en l’àmbit esportiu, especialment entre els joves.

Esta campanya se suma a la resta d’iniciatives que porta a terme l’Ajuntament d’Alzira, de la mà del SERVAL (Servei de Promoció i Ús del Valencià), en el sector del comerç amb el repartiment de bosses i cartells de rebaixes, en l’àmbit festiu amb les xapes i el marxandatge, en l’hostaler, on s’ha repartit sobrets de sucre, i en l’àmbit educatiu a través del concurs de narrativa i de la donació de llibres per als centres.

.