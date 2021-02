L’Ajuntament d’Alzira no es mossega la llengua commemorant el Dia Internacional de la Llengua Materna

Print This Post

La Regidoria de Cultura, a través del SERVAL (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià) i la Regidoria d’Educació i Infància amb motiu de la commemoració del 21 de febrer, Dia internacional de la Llengua Materna, han preparat la campanya Jo, en valencià! dirigida a tota la ciutadania, especialment als xiquets i xiquetes i joves, perquè utilitzen, valoren i estimen la nostra llengua.

Segons el regidor de Cultura, Alfred Aranda, tots els alzirenys i les alzirenyes ens hem de comprometre a potenciar-la i fer-la servir sempre i en totes les nostres relacions personals, socials, laborals… perquè esta és la millor manera d’evitar que es perda. Des de l’Ajuntament aposten per eixa línea d’actuació i manifesta la ferma aposta per a contribuir a la defensa, conservació i ús de la llengua.

Per tal d’arribar a l’estudiantat, els 25 centres educatius d’Alzira han rebut un cartell de la campanya Jo, en valencià. 21 de febrer. Dia de la Llengua materna. I també 4000 adhesius amb modismes molt arrelats a la nostra ciutat, com són: Eres d’Alzira i plores?, Jo no em mossegue la llengua, Xe quin comboi. Estic desficiós. Quina coentor!, Quin poc trellat!, entre altres.

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha agraït al professorat la seua col·laboració en esta campanya de defensa de l’ús de la llengua materna.

Els valencians hem d’assumir que el futur de la nostra llengua està a les nostres mans. Mai, ningú de nosaltres, ha de mossegar-se la llengua i evitar parlar valencià. Confiem, estimem i protegim la nostra llengua i evitem l’empobriment cultural que suposaria la seua desaparició.