L’Ajuntament d’Alzira posa en marxa el tractament d’endoteràpia per a combatre la processionària

La Regidoria de Serveis Urbans està portant a terme les mesures necessàries, per a combatre la processionària en els pins que hi ha en diverses zones de la ciutat, a més dels ubicats en zones verdes i vials així com en centres educatius.



Per a realitzar les intervencions s’utilitza, com en les últimes ocasions, la tècnica de l’endoteràpia, que destaca pel respecte als tractaments de polvorització tradicionals per l’absència de nebulització de producte en el medi ambient, el sòl i l’aigua, per la qual cosa és innòcua per a la salut de les persones i animals, podent-se utilitzar a qualsevol hora del dia.



Esta tècnica es basa a injectar la substància en l’arbre en qüestió i a través del flux de la saba que hi ha en l’interior dels teixits vasculars (xilema) es distribueix. Este flux ve determinat per: la transpiració i la capacitat d’intercanvi osmòtic en les arrels, per tant, quan les dos variables es troben en funcionament el tractament és favorable i funciona a ple rendiment.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha destacat que “Esta tècnica innovadora ja l’hem utilitzat en altres ocasions, ja que per combatre la processionària ens permet treballar amb més fiabilitat i comoditat, tant per als pins com per al personal encarregat de fer els treballs”.