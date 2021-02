L’Ajuntament d’Alzira posarà a disposició de la Conselleria de Sanitat instal·lacions municipals per a agilitzar la vacunació de la Covid-19

Print This Post

Tot i que les dosis de la vacuna arriben de manera progressiva, si fora necessari, es posaran tots els mitjans per a garantir que la vacunació siga el més àgil possible

L’Ajuntament d’Alzira està col·laborant amb el govern de la Generalitat en tot el que és relatiu a esta pandèmia. Seguint esta línia d’actuació, la intenció és posar a la disposició de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública instal·lacions municipals així com tot el que estiga al seu abast per si, arribat el moment, és necessari agilitzar la vacunació massiva de la població alzirenya contra la Covid 19 en cadascuna de les seues fases.



En un principi seran el local que utilitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes El Júcar a l’avinguda Sants Patrons i el Centre de convivència de Persones Majors Antonia Cerdà, del carrer Trafalgar, però també podran afegir-se altres instal·lacions com la Casa de la Cultura, els Poliesportius, el Camp d’Esports Venècia o la Piscina Coberta per tal de garantir el subministrament més àgil possible i efectiu.