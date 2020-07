L’Ajuntament d’Alzira presenta la plataforma de venda en línia Alziraescomercio.com

Connect on Linked in

Hui ha arrancat la formació per als comerços del que serà la futura plataforma de venda en línia del comerç local d’Alzira www.alziraescomercio.com



Més de 80 establiments formaran part d’esta plataforma, que s’espera que estiga operativa a mitjan setembre, i que es preveu més necessària que mai, en el moment de crisi sanitària actual.



En la primera sessió formativa, més de 40 comerços han pogut assistir telemàticament, per a formalitzar la seua alta en la plataforma i omplir-la de contingut.



La venda en línia té un creixement exponencial cada any, les maneres de comprar han canviat i els canals de venda s’han transformat, però el xicotet comerç continua sent essencial per a l’economia local i per a mantindre viva la nostra ciutat. Al seu torn, el consumidor també busca ser un consumidor responsable i compromés amb el seu entorn, i vol contribuir a la sostenibilitat i al consum de productes de proximitat.



A continuació, l’alcalde, Diego Gómez, ha presentat en roda de premsa als mitjans de comunicació la imatge de www.alziraescomercio.com. Segons ha declarat: “Ajudar a la digitalització del xicotet comerç local i impulsar les seues vendes és una de les màximes prioritats de l’Ajuntament d’Alzira i d’IDEA Alzira. Trobar l’equilibri entre les vendes digitals i les vendes físiques pot ser el camí per a reforçar la permanència dels nostres comerços, que són essencials per a l’economia local i per a la vida de la ciutat”.

La plataforma compta amb el suport de comerciants i del Consell Assessor de Comerç, per tal d’implantar este ambiciós projecte que engloba “marketplace local” i logística sostenible, que es farà amb moto elèctrica en l’àmbit local, i que també tindrà logística d’àmbit nacional.