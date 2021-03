L’Ajuntament d’Alzira repartix 6000 mascaretes a residències, centres educatius i associacions

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ha iniciat este matí el repartiment de 6000 mascaretes quirúrgiques entre el personal de serveis essencials com els de centres educatius, residències de la ciutat i associacions que treballen per a salvaguardar la vulnerabilitat de la ciutadania. Es tracta de mascaretes que han estat donades per part de la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana. Per la seua banda, l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha destacat que “amb esta actuació, coordinada entre diferents institucions, es tracta de millorar la situació tan complicada que estem vivint. A més, ha assegurat, des de l’equip de govern continuarem treballant i realitzant estes tasques de col•laboració i repartiment de material que ajuden, entre altres, a acceptar esta nova normalitat i a garantir les necessitats ciutadanes de la població.

Així mateix, des de l’ajuntament es trasllada a la Subdelegació del Govern l’agraïment per la donació d’este material sanitari que immediatament s’ha procedit a repartir junt a una carta explicativa.

“Com ja vam fer en ocasions anteriors, en què vam repartir material entre les associacions i clubs esportius, en este moment hem organitzat els recursos municipals per a fer este repartiment als sectors indicats per la Delegació”, ha afegit l’alcalde.