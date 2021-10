L’Ajuntament d’Alzira subvenciona amb fins a 2.000 euros la contractació d’alumnat dels diferents cursos de formació de l’agència Idea

Print This Post

Les empreses del municipi interessades poden fer la sol·licitud fins al 30 d’octubre

El pagament de les ajudes es farà a través de la Targeta d’Alzira per a compres als comerços locals adherits

L’Ajuntament d’Alzira subvenciona amb fins a 2.000 euros a les empreses que contracten alumnat dels diferents cursos de formació que es fan a l’Agència de Desenvolupament Local i Ocupació, Idea, a través del programa «Formaplus», que és finançat íntegrament per fons municipals i està obert a totes les empreses del municipi. L’objectiu d’esta iniciativa, segons asseguren des del departament municipal, és incentivar la contractació de totes les persones que han participat en les diverses iniciatives formatives d’Idea durant l’últim any. Tal com especifiquen, les accions formatives han d’haver-se realitzat entre el 16 de novembre de 2020 i el 15 de novembre de 2021.

Les ajudes econòmiques a les empreses per a la contractació varien d’acord amb el tipus de contractació i la durada. La contractació per un mes se subvenciona amb 300 euros, tres mesos, 450 euros. Finalment, si l’empresa contracta una persona durant un any, rep una subvenció de 1.200 euros i si es tracta d’una contractació indefinida, s’atorguen 2.000 euros.

El pagament d’estes ajudes municipals es realitzarà a través de la Targeta d’Alzira i es podrà utilitzar en tots els comerços adherits al programa per tal de fomentar el comerç local. Les empreses interessades en esta campanya de subvencions hauran de fer la sol·licitud des d’ara i fins al 30 d’octubre. Ho poden fer de forma telemàtica a l’apartat «Ocupació» del portal de l’Ajuntament d’Alzira o de forma presencial a l’oficina de l’edifici La Clau.