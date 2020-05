L’Ajuntament de Benetússer elimina l’impost de terrasses durant tot l’any

Print This Post

La mesura contempla l’exempció de la taxa des del 14 de març fins al 31 de desembre de 2020

L’Ajuntament de Benetússer eximeix del pagament impositiu per ocupació de via pública (OVP) al sector hostaler fins a final d’any per a facilitar la seua recuperació econòmica de la crisi provocada pel Covid-19.

El Consistori ha previst un estalvi de 41.000€ per a l’hostaleria en el municipi amb la supressió de la taxa de terrasses des del 14 de març fins al 31 de desembre de 2020.

A més, l’Ajuntament facilitarà l’ampliació provisional de les terrasses; complint certs requisits tècnics i de seguretat que s’estudiaran de manera personalitzada i que ja ha començat a gestionar a través de la Policia Local i personal tècnic.

Per la seua part el regidor de Comerç, Emilio Cano Arteaga, assenyala que “s’ha mantingut contacte amb l’Associació d’Hostaleria de la localitat per a estudiar la millor manera d’ajudar-los en aquesta situació a la qual s’enfronten i brindar-los tot el suport”.

Aquestes mesures es troben dins del Pla de Recuperació Econòmica i Social que contempla un ampli paquet de mesures socioeconòmiques per a anticipar l’eixida de la crisi econòmica del municipi.