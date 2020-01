Print This Post

“Escola d’Emprenedors Sostenibles” de l’Ajuntament de Benetússer L’Ajuntament de Benetússer ha posat en marxa per tercer any consecutiu la “Escola d’Emprenedors Sostenibles”, un projecte dirigit a estudiants de 3r i 4t de l’ESO, que treballa les capacitats emprenedores com el treball en equip, la presa de decisions, la creativitat, responsabilitat, iniciativa o l’autonomia. En total es beneficiaren de la iniciativa 94 alumnes i alumnes de l’assignatura “Iniciativa emprenedora” de l’IES María Carbonell i de l’institut La nostra Senyora del Socors.

La metodologia de “Aprendre fent” que segueix aquest projecte converteix a aquests joves en protagonistes de la seua primera i pròpia experiència emprenedora. Durant 10 sessions a l’aula, i amb la tutorització de l’empresa Natura i Cultura, crearan una cooperativa de Responsabilitat Social, votaran els càrrecs, gestionaran un xicotet capital, triaran el nom, dissenyaran el seu logotip i decidiran els productes que vendran. Tot això sense oblidar l’enfocament de la sostenibilitat, productes que contemplen les 3 erres