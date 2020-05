L’Ajuntament de Benetússer reparteix 14.000 màscares entre tots els seus veïns i veïnes

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha repartit un parell de màscares gratuïtes a cada habitatge, totes recolzades per la norma UNEIX 065, reutilitzables i llavables.

En breu es repartiran màscares infantils per als escolars de fins a quart de primària

L’Ajuntament de Benetússer ha impulsat el repartiment durant la crisi sanitària de 14.000 màscares a tots els habitatges de la localitat, un parell per domicili, que ja han sigut distribuïdes.

Aquestes màscares que han arribat a cada casa van ser comprades pel Consistori en una compra conjunta amb la resta de municipis de la comarca a través de la Mancomunitat de L’Horta Sud.

L’alcaldessa de Benetússer ha posat l’accent que aquesta acció “va ser presa per a millorar la seguretat de les persones que eixien a treballar o a comprar productes de primera necessitat, mentre s’estabilitzava el mercat de vendes de màscares. En breu entrarem en una segona tanda amb el repartiment de màscares per als escolars fins a 4t de primària, sent aquestes d’una grandària més xicoteta i adequat per als més xiquets”.

Les màscares estan recolzades per la norma UNEIX 065 i compleixen amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Són reutilitzables i llavables perquè puguen ser utilitzades fins a deu ocasions. Amb cada màscara s’adjunta un xicotet manual d’instruccions per a poder usar-les, higienitzar-les, mantindre-les i guardar-les amb totes les garanties.

Des del Consistori recorden que l’ús de màscares no és obligatori, però sí recomanable i que ha de complementar-se amb la resta de mesures bàsiques de seguretat personal com la higiene de mans i guardar la distància social.