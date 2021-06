L’Ajuntament de Benifaió avança en l’elaboració del seu I Pla de la Infància i l’Adolescència amb l’elaboració i divulgació d’un qüestionari

Connect on Linked in

L’Ajuntament continua avançant en l’elaboració del seu I Pla de la Infància i Adolescència atenent asói a les fases previstes. Des de la Regidoria d’Infància i Joventut, una vegada realitzada la fase de diagnòstic qualitatiu on es van obtindre les percepcions generals del teixit associatiu i del veïnat mitjançant un conjunt d’entrevistes en profunditat “en els pròxims dies, des del consistori farem un pas més, en la conformació del disseny de l’I Pla Municipal d’Infància i Adolescència del municipi avançant així cap a la fase de diagnòstic quantitatiu a través d’un qüestionari senzill, dinàmic i interactiu” informa l’edil de l’àrea Sarai Gonzalvo.

Aquest qüestionari va dirigit a la població d’entre 6 i 17 anys d’edat de Benifaió, “i a través d’ell podrem identificar i analitzar, amb major claredat, les necessitats i percepcions que la infància i adolescència del municipi requereixen per a continuar desenvolupant-se com a persones i avançar cap a un futur on imperen els valors i principis de la tolerància, la solidaritat i el benestar” matisa Gonzalvo.

L’Ajuntament de Benifaió, sempre ha sigut molt clar quant a quins són les seues prioritats, i no són unes altres que “el de continuar millorant tant el present com el futur de la nostra societat. Per això, pensem que aconseguint un èxit de participació en aquesta fase de diagnòstic per a aquest pioner pla, aconseguirem avançar en la protecció, en el reconeixement i en el compliment dels drets i obligacions de la infància i adolescència de Benifaió” comenta l’alcaldessa Marta Ortiz.

Des de l’Ajuntament de Benifaió animen així a la infància i adolescència del poble a emplenar el qüestionari accessible al següent enllaç fins al pròxim 23 de juny:https://sanama.typeform.