L’Ajuntament de Benifaió ha iniciat les obres de connexió al clavegueram de l’IES ENRIC SOLER I GODES

Aquesta setmana l’Ajuntament de Benifaió ha posat en marxa les obres de connexió a la xarxa de clavegueram de l’IES Soler i Godes, així com la construcció d’un muret de contenció i barana de seguretat en el tram de voreres d’accés i la col·locació d’un carril bici-patin bidireccional. La inversió que realitzarà ascendeix a prop de 120.000 € i amb ella es pretén per part de l’Ajuntament “resoldre una situació irregular bastant antiga ja que no estava connectat al clavegueram municipal i a més anem efectuar millores en l’accés al centre educatiu així com al barranc del Tramusser. Es tracta d’una zona d’afluència de veïns i veïnes “indica Xavier Martinez, regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Benifaió.

D’altra banda, la alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz, indica que “totes les inversions i millores realitzades en els propis centres educatius o en els seus accessos són molt importants per al municipi i han de ser prioritàries, i que dónes de la corporació es fa un esforç molt important perquè any després d’anys hi haja inversions i millores en els centres educatius de Benifaió, sabent que tenim les nostres limitacions competencials”.